Следователи не смогут изымать у бизнесменов оргтехнику без веских оснований

Минюст начал разработку проекта закона, который направлен на повышение гарантий прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, при изъятии предметов и электронных носителей информации в ходе процессуальных действий.

Предлагается обязать органы, осуществляющие предварительное расследование, при производстве следственных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации. Планируется ввести ограничения для изъятия и выемки электронных носителей информации в процессе осмотра.

Поясним, при расследовании дел об экономических преступлениях следователи могут буквально парализовать работу фирмы, изъяв компьютеры с необходимой документацией и программами.

Чтобы исправить эту ситуацию, и будут разработаны поправки в ст. 164 и 177 УПК РФ.