Собираетесь поработать номинальным директором? Узнайте о последствиях

Налоговики Якутии посетовали на то, что в средствах массовой информации и социальных сетях публикуют объявления о том, что требуются «номинальные» директора фирм и курьеры, в функции которых входит только регистрация на свое имя подставных фирм и получение зарплаты. Такие объявления появляются и в общественных местах г. Якутска, а также возле общежитий студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Зарплата за такую неофициальную работу по информации тех, кто предлагает такие услуги, составляет 10-30 тысяч рублей за одну фирму. Кроме того, людей завлекают еще тем, что работа сама по себе не требует слишком больших усилий, надо просто предоставить данные своего паспорта и подписать бумаги в налоговой инспекции и банке.

Лица, которые уже согласились на такую работу, зачастую не понимают, что уже совершили уголовное преступление и административное правонарушение:

статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет;

статья 14.25 КоАП РФ. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Однако номинальному директору грозят не только статьи Уголовного и Административного кодекса. Он получает еще и сплошную «головную боль» в виде постоянных вызовов в налоговые и правоохранительные органы, чтобы держать ответ за действия «своих» фирм. Так, по оценкам правоохранителей, в целях уклонения от уплаты налогов прибегают к незаконному обналичиванию криминальных или коррупционных денежных средств путем создания и заключения договоров с фирмами-однодневками именно те предприниматели, чья деятельность не вполне законна.

Регистрирующие органы предупреждают: не соглашайтесь на такую «работу», т.к. «бесплатный сыр» может превратиться в судимость и большие проблемы не только для вас, но и для ваших близких родственников. Наличие судимости или наличие сведений об уголовном преследовании по экономическому преступлению повлечет за собой запрет замещать должности государственной и муниципальной службы, а также занимать должности в исполнительном органе управления иных юридических лиц.