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Заместителей руководителей госучреждений обяжут отчитываться о доходах

Статьей 275 ТК установлено, что лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель государственного (муниципального) учреждения ежегодно обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Однако заместитель руководителя государственного (муниципального) учреждения в силу своих функциональных обязанностей и ввиду замещения руководителя организации в период его отсутствия или иной возможности исполнения полномочий не менее часто может подвергаться влиянию коррупциогенных факторов, чем руководитель.

В этой связи в Госдуму внесен законопроект № 401336-7, которым предлагается изменить статью 275 ТК, расширив перечень лиц, представляющих представителю работодателю сведения о своих доходах, включив в него также заместителей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, лиц, претендующих на данную должность, поскольку заместители руководителей осуществляют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также вправе возглавлять контрактную службу учреждения.

Авторы проекта – депутаты Башкортостана.

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