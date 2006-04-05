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ФНС подала иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» с требованием 251 млн рублей

Федеральная налоговая служба России и ее управление по Татарстану подали в Арбитражный суд республики иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает Интерфакс.

Иск подан 28 февраля. Сумма требований — 250,9 млн рублей. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным заявление о признании банкротом «ВИМ-Авиа», поданное АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область), исковые требования которого составляли 3,7 млн руб. В отношении должника была введена процедура наблюдения. Вместе с тем право требования было уступлено ООО «РНГО», которое через ряд аффилированных структур принадлежит гражданину РФ Владимиру Полякову (51%) и «Татнефти» (49%).

«ВИМ-Авиа», замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в сентябре 2017 года заявила о прекращении чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд руб.). Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа» ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволились.

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