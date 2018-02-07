Что работает? сотруднице 55 только в декабре будет. она сейчас съездила в пфр по записи и е...
Ребята, успокойтесь и поймите, если они будут платить пенсию полнастью то на что они будут кормит...
Пришло уведомление, что поступила выручка на валютный счет. Стала искать дату поступления. И что ...
"Основная миссия современного бухгалтера " - работать на государство, а труд оплачивает работодат...
Книга "Баланс ПРОСТО". Бухучет для новеньких" Книга поможет вникнуть в сущность бухучета, а ...
прямо про меня.... точная статья!!! так и относятся!!!
И что?! Капитализм на дворе. Бояре всегда богаче черни.
Сроки ответа на жалобы - от 4-х до 6-ти месяцев и это ЦА ФНС, даже не Управление. О каких нормах ...
Не хочу больше видеть Путина на месте президента.Медведева тоже.
Аноним, Вы писали:сем здравствуйте. Хочу написать о прибавки пенсии инвалидам, много разговора, м...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Vetothka, Вы писали:Если бы очередной отпуск требовалось выде...
А научите меня, как это можно перепровести документы по зарплате в закрытом периоде? Чтобы потом ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Работающие пенсионеры голосуем против еще шести лет застоя.Ра...
Аноним, Вы писали:если только путин останется удавку затянут на всех включая пенсионеров в л...
Добрый день! В январе 2018 г. пришло уведомление на получение акта о налоговых нарушениях, которы...
Понять проблемы бухгалтера по зарплате может только бухгалтер по зарплате. Сколько можно издевать...
ТОЛЬКО ВОТ АРХИВ НИКТО НИКУДА НЕ СДАВАЛ !! это основная проблема большинства выходящих на ...
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Вот уроды, когда уже в налоговых к людям лицом то повернутся все время задницей!!! ...
Аноним, Вы писали:Я не понимаю, как достучаться до МинФина, что для уплаты НДФЛ необходимо ввести...
У родственников в Курской области один в один та же ситуация. И результат - такой же.
Он говорит - так ты же можешь это сделать!... в части менеджеров-это отдельная история, я вот, к ...
ВаляЧел, я так одному объясняла, что мне не за заполнение реквизитов от руки 20 раз (в договоре С...
Всем здравствуйте. Хочу написать о прибавки пенсии инвалидам, много разговора, много статей, а по...
van1971, Вы писали:А если работодатель не является участником электронного документооборота, а со...
Не могу в течении 3-х дней дозвониться ни по одному телефону.А узнать мне только о результате р...
Спасибо огромное разработчикам нового дизайна! Сразу видно, эти люди никогда не занимались оформл...
и так еле концы с концами сводим!!!
Аноним, Вы писали:Одни анонимы)))) :) А Вы хотите, чтобы люди указывали название предп...
Страна идиотов... 22% платится с каждого рубля зарплаты работающего пенсионера в ПФР... За что? П...
транспортный налог заплати,а потом с транспорта еще налог на имущество заплати,пиз... просто!
Цифра нужна, безусловно. Только вот налоговая не умеет с ними работать: по 2-3 инн на человека ин...
Опять с народом боряться. Опыт СССР уже забыли. Если не снизить налоги и закрыть все пути ухода в...
Аноним, Вы писали:sv777, Вы писали:saigak, Вы писали:это реально работает. проверено на сотрудниц...
А вот зачем до сих пор нужна справка о заработке за 60 месяцев подряд до 2002 года ?? Берут же то...
.недавно была статья о проигрыше ИП в суде это где от лица защитника писалось? если только ...
Ребята, по почтам рассылать не буду, лучше тут размещу тогда. Вот тема с этого форума, http:...