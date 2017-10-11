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Как россияне тратили деньги этим летом по данным ОФД «Такском»

11.10.17 13:43
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Информация, поступающая с онлайн-касс, позволяет операторам фискальным данных стоить статистику в масштабе страны. На сегодняшний день эта возможность есть всего у нескольких компаний.

ОФД «Такском» провел небольшое исследование на основе обезличенных данных с 2 млдр. кассовых чеков, чтобы понять, как именно тратили деньги жители нашей страны в период с 1 июня по 31 августа 2017 года.

Для начала мы решили посмотреть, когда предпочитают совершать покупки жители двух столиц. Так ли сильно отличаются жители двух вечно конкурирующих городов в своих потребительских привычках?

Москва vs. Санкт-Петербург. Когда тратим?

По данным ОФД «Такском» пик покупательской активности в Москве этим летом происходил по четвергам. Именно в четверг москвичи совершали 16.88% всех покупок.

График МСК

По времени самым плодотворным периодом четверга оказался промежуток с 12:00 до 18:00 – 51% покупок за сутки.  Вечером количество чеков составило 26,3% от общего количества за день, а в утренние часы – 20,9%.  Ночью совершалась незначительная часть покупок - 1,8%.

Жители Санкт-Петербурга выбрали любимым днем для покупок пятницу. По пятницам в северной столице пробивалось 17,29% от недельного количества чеков. И опять же самое продуктивное время для продаж по пятницам в этом регионе было с 12:00 до 18:00 – 48,2% пробитых чеков. Утром в пятницу питерцы совершают покупки почти в половину реже (16%), чем вечером (30%). Оставшиеся 2,2% чеков приходятся на ночное время.

График СПб

А вот самыми «ленивыми» с точки зрения покупательской активности днями в Москве стала суббота (11,33%), а в Санкт-Петербурге любимый москвичами четверг (10,73%).

Вся Россия. Где и сколько тратим?

Самый большой средний чек был зафиксирован этим летом в пяти регионах России. И все они без исключения расположены на Кавказе. 

Средний чек в Кабардино-Балкарской Республике, по данным ОФД «Такском», составил 3428,46 руб., в Республике Дагестан - 3030,82 руб., в Республике Северная Осетия – Алания - 2781,94 руб., в Республике Ингушетия - 2044,41 руб. Замыкает пятерку лидеров Карачаево-Черкесская Республика, средний чек в которой этим летом составил 1912,19 руб.

Наименьший средний чек за летние месяцы был найден в Воронежской области и составил 471,37 руб. За ней следует Еврейская автономная область - 478,40 руб., Липецкая область - 492,25 руб., Байконур - 495,74 руб. и Орловская область - 499,71 руб.

При этом средний чек по России в целом составил 939 рублей. Именно такое количество денег среднестатистический россиянин оставлял за один поход в магазин в период с 01.06.2017 по 31.08.2017.

Вся Россия. Как тратим?

Что касается способа расчета, то электронными средствам платежа чаще всего привыкли расплачиваться жители следующих регионов:

  • Ненецкий автономный округ – 48%
  • Мурманская область – 41,6%
  • Москва – 39,46%
  • Республика Коми – 38,74%,
  • Республика Карелия – 37,09%
По-прежнему больше доверяют наличным жители Республики Калмыкия и Республики Ингушетия, где доля оплаты наличными составила более 90%. За ними идет Республика Крым – 87,03%, далее следуют Республика Дагестан – 86,63% и Тамбовская область, где на долю наличных средств приходится 86,26% платежей.

Агрегированные данные с кассовых чеков помогают анализировать покупательскую активность, прогнозировать спрос и развивать бизнес в перспективных направлениях. ОФД «Такском» готов предоставить владельцам бизнеса эффективные инструменты для решения вышеперечисленных задач. Мы развиваем аналитику в глобальном масштабе и приглашаем вас к сотрудничеству! Оставить заявку на аналитику можно на сайте.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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