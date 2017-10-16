Мобильный помощник ОФД «Такском». Приложение для работы с онлайн-кассами

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Приложение «Такском-Касса» — ваш мобильный помощник для работы с сервисами ОФД «Такском».

Все привыкли использовать смартфон для работы, когда надо найти информацию, заказать билеты, ответить на почту, посмотреть документы. Теперь можно все то же самое, плюс еще контролировать выручку торговых точек, открытие, закрытие и продолжительность кассовых смен, строить графики по финансовым показателям и получать уведомления о самых важных событиях прямо на телефон.

Мобильный помощник «Такском-Касса» разработан специально для тех абонентов ОФД «Такском», которые хотят всегда быть в курсе того, как работает их контрольно-кассовая техника. Это — универсальный информатор. Вы видите все, что происходит на торговой точке в режиме онлайн, находясь в дороге, дома или в отпуске. Для контроля продаж в магазине теперь не нужен даже ПК, достаточно просто смартфона или планшета.

Мобильное приложение «Такском-Касса»:

Предоставляет доступ ко всем фискальным документам. Проверяйте чеки прямо с экрана мобильного телефона;

Отправляет на телефон уведомления о состоянии ККТ, например, в случае, если касса не передает данные более 24 часов. Не забудьте настроить удобный для вас график оповещений.

Помогает контролировать работу кассиров, предоставляет информацию по каждой конкретной смене, времени открытия, закрытия, объему выручки, количеству чеков.

Предоставляет доступ к финансовой информации. Вы можете проверить свою выручку за смену или за заданный период.

Формирует базовую статистику по продажам: наличные, безналичные расчеты, сумма скидок, средний чек и многое другое;