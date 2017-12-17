«Платформа ОФД» - официальный поставщик фискальных накопителей

«Эвотор» при поддержке Сбербанка и партнерстве с «Платформа ОФД» начинает выпуск фискальных накопителей (ФН) для онлайн-касс.
Фискальные накопители можно использовать со всеми моделями онлайн-касс из государственного реестра ККТ ФНС России. ФН поддерживает форматы фискальных данных (ФФД) версий 1.0, 1.05 и 1.1. Появление нового производителя фискальных накопителей позволит малому бизнесу выполнить требования 54-ФЗ в установленный законом срок.
Устройство сертифицировано ФСБ России. Сейчас компания «Эвотор» подала заявку на регистрацию устройства в ФНС России. Как только его включат в государственный реестр, фискальный накопитель поступит в продажу. Срок действия ФН – 15 месяцев.
Серийное производство фискальных накопителей развернуто на территории России, с учетом наработанного опыта и технологической базы компании.
Фискальные накопители «Эвотора» будут распространяться среди партнёров и клиентов через оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Андрей Романенко, генеральный директор и сооснователь компании «Эвотор»:
«По итогам первой волны реформы в 2017 году каждый десятый предприниматель в России использовал онлайн-кассу «Эвотор» и каждый четвёртый пользовался услугами оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В 2018 году реформа охватит микро- и малый бизнес, а это целевая аудитория решений «Эвотора». Выпуском собственного фискального накопителя мы гарантируем клиентам, что они смогут купить онлайн-кассу с ФН или вовремя заменить ФН с истекшим сроком действия. Чтобы успеть за спросом, мы вместе с акционерами «Эвотора» инвестируем в собственное производство в России».