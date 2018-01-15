ОФД «Такском»: в новый год с новыми возможностями!

Реформа контрольно-кассовой техники стартовала чуть больше года назад. С момента получения «Такском» статуса оператора фискальных данных нами было получено и отправлено в ФНС 5 миллиардов чеков с более чем 300 000 единиц кассовой техники по всей России.

Успешный опыт работы с крупным и малым бизнесом, а также регулярная обратная связь позволили доработать уже существующие сервисы и предложить клиентам целый комплекс новых возможностей. Мы предлагаем нашим новым и уже существующим клиентам:

Стабильность работы для тех, кто ценит надежность

Надежность и безопасность системы передачи фискальных данных ОФД «Такском» подтверждена аттестатом ФСТЭК России класса ГИС-3. Инфраструктура компании соответствует самым высоким критериям отказоустойчивости, что гарантирует бесперебойную работу клиентских сервисов при любых форс-мажорных обстоятельствах. Передача ваших фискальных данных всегда под контролем.

Широкая партнерская сеть

Более 3 000 партнеров по всей стране всегда готовы оказать профессиональную помощь в настройках и подключении кассы. В любом регионе нашей необъятной стране вы легко найдете официальных представителей ОФД «Такском».

Многофункциональные сервисы Личного кабинета для тех, кто хочет контролировать свой бизнес.

Сервисы Личного кабинета «Такском-Касса» являются уникальной разработкой компании. С помощью Личного кабинета легко контролировать состояние всей кассовой техникой в режиме реального времени. Вы всегда будете точно знать не только статус работоспособности касс, но и видеть всю выручку в масштабе от общего количества магазинов до конкретной ККТ.

С помощью Личного кабинета можно зарегистрировать кассы в Федеральной налоговой службе. И это тоже является одним из наших преимуществ.

В Личном кабинете «Такском-Касса» доступен широкий выбор аналитики на основе данных с чеков: продажи по времени суток, средние показатели смен, ABC и XYZ анализ, аналитика деятельности кассиров и многие другие формы отчетов.

Работа с номенклатурой и настраиваемая аналитика продаж позволяют выявлять самые прибыльные и самые продаваемые товары, строить стратегии и планировать запасы.

Легкий доступ к фискальным документам, сравнение средних показателей за смену с другими пользователями по региону, выгрузка отчетов в Excel, индивидуально настраиваемые уведомления и разграничение прав доступа для разных сотрудников - все это возможно в Личном кабинете «Такском-Касса».

Практическая польза сервисов Личного кабинета подтверждается многочисленными отзывами наших клиентов:

«Личный кабинет «Такском-Касса» и его мобильная версия позволяют отслеживать продажи в реальном времени и видеть всю статистику, не прибегая к помощи специалистов. Благодаря этому руководство компании смогло определить недобросовестных продавцов и предотвратить хищения средств. Аналитические отчеты, которые формируются в «Такском-Кассе» помогают нам видеть, что происходит с выручкой в наших магазинах и строить планы на будущее» ИП Козубаш Е.А, город Кемерово, продажа свежей выпечки.

Мобильное приложение и Telegram-бот для тех, кто любит быть всегда на связи.

Мобильное приложение для iOS и Android поможет контролировать работу касс и видеть статистику по продажам в любом месте, где бы вы ни находились. Телеграм-бот ОФД «Такском» предоставит всю необходимую информацию даже при слабом уровне сигнала.

Техническая поддержка для каждого клиента.

Техническая поддержка абонентов осуществляется круглосуточно. Специалисты ОФД «Такском» всегда готовы оказать необходимую помощь, выдать инструкции и рекомендации, пройти вместе с клиентом все этапы регистрации и подключения и оперативно решить любые проблемы в режиме 24/7.

Обучение для всех!

Каждому клиенту доступно бесплатное обучение работе с сервисами ОФД, а также посещение вебинаров и семинаров со специалистами ФНС и ведущими экспертами рынка.

Индивидуальный подход

Многообразие сервисов ОФД «Такском» позволяет найти, выбрать и использовать в работе именно те возможности, которые необходимы вашему бизнесу!

Крупному ритейлу предоставляется помощь в интеграции по API и средства контроля всего парка кассовой техники в одном окне.

Владельцам небольшого количества касс пригодятся функции аналитики Личного кабинета, помогающие увидеть полную картину продаж и определить пути развития бизнеса.

Малому бизнесу, не имеющему ранее дело с кассовой техникой, ОФД «Такском» готов предоставить полную информационную поддержку с помощью колл-центра, широкой партнерской сети и дистанционного обучения.

Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента компании «Такском».

«За 17 лет работы компания «Такском» успела завоевать репутацию надежного оператора, предоставляющего качественные услуги в сфере электронной отчетности и электронного документооборота.

С момента подготовки к получению статуса ОФД мы задали для себя очень высокую планку – сделать так, чтобы наши клиенты отчетливо понимали, за что именно они платят деньги. ОФД «Такском» – это не просто передаточное звено между кассой и ФНС, это совершенно новый комплекс услуг на стыке направлений B2B и B2G. Наши сервисы не только способствуют соблюдению законов РФ, но и помогают контролировать и развивать бизнес клиентов».