ОФД «Такском» и «Мерката» предлагают решение для 54-ФЗ «под ключ»

Оператор фискальных данных «Такском» и проект «Умная касса Мерката» заключили соглашение о сотрудничестве. Что это значит? Это значит, что теперь в одном месте можно быстро приобрести полный комплекс услуг для подключения кассы в соответствии с 54-ФЗ.

Больше не нужно покупать отдельно кассу и фискальный накопитель, отдельно кассовое ПО и заключать договор с ОФД. Не нужно обзванивать поставщиков, собирать комплекты документов и волноваться, что кто-то из них подведет. Мы объединили усилия и готовы предоставить идеальное решение под ключ, а сэкономленные силы, время и деньги, пусть пойдут на развитие вашего бизнеса.

В рамках одного договора вы получите весь спектр оборудования и услуг автоматизации для соответствия вашего бизнеса требованиям 54-ФЗ. Кассовая техника, специализированное ПО, ключ электронной подписи, услуги ОФД, облачный бэк-офис, сервис аналитики продаж и техническая поддержка – все для быстрого и эффективного перехода на онлайн-кассы.

Компания Мерката. Умная касса готова предложить вам комплект проверенного оборудования и программного обеспечения с учетом специфики именно вашей торговой точки, ее направления деятельности и проходимости.

А ОФД «Такском» обеспечит надежную и бесперебойную передачу фискальных данных в ФНС, ключ электронной подписи, необходимый для регистрации кассы, и уникальный сервис «Такском-касса». Сервис поможет контролировать состояние кассовой техники и видеть финансовую аналитику по продажам в режиме онлайн с любого компьютера и даже с мобильного телефона.

И конечно, сотрудничая с нами, вы получите круглосуточную поддержку специалистов ОФД «Такском» и Меркаты по всем вопросам, техническим и не очень.

Антон Еликов, совладелец и коммерческий директор Мерката.Умная касса: «Требований к бизнесу от различных регуляторов все больше и их выполнение отнимает у предпринимателей все больше сил и времени. Поэтому наша задача найти решения, которые это время сэкономят. Одно из таких решений – объединение услуг от разных компаний в одно предложение, обслуживание по принципу одного окна. И это не просто чуть больший набор услуг – здесь уже налажено взаимодействие, т.е. сделано то, что раньше бизнесу приходилось делать самому и тратить на это свое время. Для нас партнерство с компанией «Такском» – это возможность предложить клиентам Меркаты в комплексе с кассами, умным программным обеспечением, заботливой технической поддержкой еще и услуги надежного ОФД. А также обеспечить их и другими необходимыми для работы сервисами (электронные подписи, передача отчетности и пр.). И все это без лишних телодвижений, в режиме одного окна».

Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента компании «Такском»: «С нашей точки зрения совместное решение ОФД «Такском» и Меркаты идеально прежде всего для представителей среднего и малого бизнеса. У крупных сетей есть возможность выделять целые проектные команды для перехода на новый порядок применения ККТ и решения связанных с этим задач. В то время как владелец, допустим, двух торговых точек вынужден все делать самостоятельно. Кроме того, используя богатый функционал сервисов ОФД «Такском» представители даже самого малого бизнеса смогут проводить мониторинг и анализ работы кассовой техники онлайн, получать аналитику по продажам и сменам кассиров, оптимизировать складские запасы с отчётами по ABC XYZ анализу, учитывать данные по рентабельности бизнеса в сравнении с конкурентами по рынку и многое другое. То есть получить все те возможности, которыми раньше владели только самые крупные торговые сети».

Мерката – комплексное решение, включающее кассовое приложение, товароучетное и управленческое программное обеспечение, надежное специализированное оборудование, отвечающее всем запросам клиента.

ОФД «Такском» в сентябре 2016 года одним из первых на рынке получил статус оператора фискальных данных. Каждый пятый чек в России передается с помощью ОФД «Такском», а надежность и безопасность системы передачи фискальных данных подтверждена аттестатом ФСТЭК России класса ГИС-3.