7 лайфхаков по использованию личного кабинета клиента OFD.ru

7 февраля в 11.00 состоится бесплатный вебинар, где расскажут про 7 лайфаков использования личного кабинета OFD.ru
Личный кабинет — это основной канал взаимодействия ОФД и клиента. Он позволяет анализировать работу касс, подключать и оплачивать услуги ОФД и многое другое.
Спикер вебинара — менеджер по продукту оператора фискальных данных OFD.ru Андрей Малютин.
В ходе вебинара он продемонстрирует новый и текущий функционал личного кабинета клиента OFD.ru и расскажет, как:
— работать с папками в личном кабинете;
— составлять отчеты по выбранным кассам;
— сохранять и просматривать электронные чеки;
— добавлять пользователей к своему аккаунту (Мультилогин);
— регистрировать и перерегистровать кассы, снимать их с учета в «одном окне» без посещения налоговой службы;
— пополнять баланс с карты;
— представит новую функцию «Обещанный платеж».
С помощью OFD.ru соблюдать закон 54-ФЗ очень просто.
Успейте зарегистрироваться. Количество мест ограничено.