7 лайфхаков по использованию личного кабинета клиента OFD.ru

natalisa51 Зря тратят время. После того,что творят банки с нашими вкладами, никакой дурак сюда не придёт... Законопроекты об амнистии капиталов рассмотрят в ускоренном режиме

Аноним

Посылайте их в эротическую пешую прогулку :) И послушайте в ютубе - есть "Правовед ТВ" интересног... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

подскажите, в ноябре уволилась сотрудница - пенсионерка, была подана сзв-стаж (не назначение пенс... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

не сдают баланс потому, что мусорная конторка. Если организация имеет кредит, числится в каких ни... Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо

Аноним

Ребята бегите из СБЕРБАНКА!!! Это худший банк в нашей стране!!!! Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

Прошу прощения, отвечала Алле про назначение платежа, а ответ почему-то ушёл не туда((( В о... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

maxprofi кто не столкнулся с беспределом, расскажите Я не сталкивался. ИП с 2007 года. Первые годы ходил в... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Здравствуйте что именно не сдается из обмундирования вкпо по истечению срока носки? Списание вещевого имущества военнослужащих

Аноним

у нас с ПФР рассылку прислали про СЗВ-стаж так просто скопировали весь закон . Читайте и учитесь ... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

Olle33 Московская 22 налоговая не очень любит общаться по телефону и очень не любит возвращать деньги. В... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Добрый день!заполняю СЗВ - СТАЖ возникли вопросы, помогите пожалуйста:1. работник/ директор... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Почему меняют формы в отчетном периоде?????????????????????? «Ночной бухгалтер». Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке

Аноним

Амнистия началась с утра, сегодня. О Боже, Франция заняла первое место по инвестированию в нашу э... Законопроекты о новой амнистии капитала внесены в Госдуму

Аноним

yante, Вы писали: Это просто удар по банковской системе - народ и так не сильно верил, а те... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

Только вот налоговая приняла платёж за имущественный налог в 1000 раз меньше выставленного.... Может ли банк украсть деньги с помощью кода валюты?

Час Над.К, Вы писали:Освобожден от кассы до 01.07.2019? Даесли приходят деньги на р/счет от ИП? Нет ... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Этим людям не чего терять, кроме своих долгов, которые... Должники ссылаются на законы США и «переселяются» в Нарнию, чтобы избежать расплаты

Над.К Освобожден от кассы до 01.07.2019? Даесли приходят деньги на р/счет от ИП? Нет Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

Очень неприятно, то как относятся к бухгалтерам в целом. Недобросовестные "бизнесмены" нанимают д... Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо

Старый ворчун "Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то уже через год с удивлением обнар... Рубрика «Личная бухгалтерия». 14 способов копить деньги

Час Добрый день, а нужно ли все-таки пробивать чеки, если приходят деньги на р/счет от ИП? Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

5244 6874 0671 6596 мошенник Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

На днях было в налоговой. Женщина звонила по телефону и пыталась разобраться, почему с неё сняли ... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Аноним, Вы писали:Уж не первый год перевожу на карточку со счета ИП на личное потребление. Вообще... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

Добрый день! ИП на ЕНВД без работников- розничная торговля. Освобожден от кассы до 01.07.2019? Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

Спасибо! Прекрасная статья! Экономить можно весело ))) И, кстати, использовать несколько способов... Рубрика «Личная бухгалтерия». 14 способов копить деньги

Аноним

Главное что сейчас мы наблюдаем в банковской и не только сфере- это разрушение всех самых главных... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Елена_N Да сама процедура приема отчетности, хоть вот по РСВ, это что, не беспредел? А штрафы за каждую з... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Прочла название статьи и думала, что узнаю что-то важное.Форма отчетности новая. Вопросы к заполн... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР