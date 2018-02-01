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7 лайфхаков по использованию личного кабинета клиента OFD.ru

7 февраля в 11.00 состоится бесплатный вебинар, где расскажут про 7 лайфаков использования личного кабинета OFD.ru

Личный кабинет — это основной канал взаимодействия ОФД и клиента. Он позволяет анализировать работу касс, подключать и оплачивать услуги ОФД и многое другое.

Спикер вебинара — менеджер по продукту оператора фискальных данных OFD.ru Андрей Малютин.

В ходе вебинара он продемонстрирует новый и текущий функционал личного кабинета клиента OFD.ru и расскажет, как:

— работать с папками в личном кабинете;

— составлять отчеты по выбранным кассам;

— сохранять и просматривать электронные чеки;

— добавлять пользователей к своему аккаунту (Мультилогин);

— регистрировать и перерегистровать кассы, снимать их с учета в «одном окне» без посещения налоговой службы;

— пополнять баланс с карты;

— представит новую функцию «Обещанный платеж».

С помощью OFD.ru соблюдать закон 54-ФЗ очень просто.

Успейте зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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