Сколько стоит очаровать девушку? Исследование ОФД «Такском»

Конец февраля и начало марта – самый разорительный период для мужского кармана. В День святого Валентина и следующий за ним Международный женский день каждая дама ожидает от своего кавалера подарки и знаки внимания.

ОФД «Такском» подсчитал, сколько в среднем стоит минимальный подарочный набор, состоящий из цветов, коробки конфет и бутылки игристого вина, в разных регионах России. Скажем сразу, если вы безработный студент или просто любите экономить и при этом живете в Воронежской области, то можете дальше не читать, вам повезло, для вас праздник обойдется дешевле всего. А всем остальным предлагаем ознакомиться с нашим небольшим праздничным исследованием.

По данным, полученным с кассовых чеков, самым дорогим регионом в плане поздравлений предсказуемо оказалась Москва. Средний чек за конфеты в столице составляет 249 рублей, за цветы – 349 рублей, а за бутылку игристого вина – 420 рублей. Итого, подарочный поздравительный набор в Москве обойдется покупателю в среднем в 1080 рублей.

На втором месте среди регионов идет Мурманская область. Цены на конфеты, цветы и вино здесь вполне сопоставимы с Москвой. За конфеты придется отдать в среднем 365 рублей, за цветы – 299 рублей, а за игристое вино – около 350 рублей. Полный набор из цветов, конфет и вина обойдется жителям Мурманской области в 1014 рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Средний чек за конфеты в северной столице составляет 299 рублей, за цветы – 290 рублей, а за игристое вино – 369 рублей. В среднем поздравить даму с праздником обойдется жителю Санкт-Петербурга в 958 рублей.

В тройку лидеров регионов, где настоящему джентльмену дешевле всего обойдутся праздники, вошли Пермский край, Свердловская и Воронежская области.

В Пермском крае средний чек за конфеты составил – 280 рублей, за цветы – очень бюджетные 199 рублей, а за игристое вино – 260 рублей. Итоговая сумма за подарочный набор в Пермском крае равна 739 рублям.

В Свердловской области обнаружились очень недорогие конфеты, средний чек за которые составил 190 рублей, цветы за 199 рублей и игристое вино за 300 рублей, что в сумме составляет 689 рублей.

И, наконец, самый недорогой джентльменский набор из конфет, цветов и игристого вина на основе данных по средним чекам обнаружен ОФД «Такском» в Воронежской области. 151 рубль в среднем придется заплатить за конфеты, 252 рубля за цветы и 260 рублей за игристое вино. Таким образом, сделать приятно даме в Воронежской области можно всего за 663 рубля в среднем.

Не бойтесь дарить подарки. И помните, сэкономив на Дне святого Валентина, вы увеличиваете свой шанс получить на 23 февраля носки и гель для душа. Сколько стоит такой набор, мы обязательно расскажем в следующий раз.

Благодаря использованию технологий Big Data ОФД «Такском» может проводить масштабные исследования любой тематики на основе обезличенных данных, поступающих с кассовых чеков. Заказать аналитическое исследование можно, оставив заявку на сайте.