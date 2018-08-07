ОФД «Такском» объявляет старт продаж идеальной кассы для малого и среднего бизнеса

Оператор фискальных данных «Такском» совместно с компанией «Аванпост» запустил в продажу новую онлайн-кассу для розницы, кафе, интернет-магазинов, сферы услуг и служб доставки.

Комплексное предложение включает в себя современный кассовый аппарат, оснащенный всеми необходимыми функциями, услуги ОФД «Такском», интеграцию со всеми основными учетными и платежными системами, обслуживание и круглосуточную поддержку пользователей.

Онлайн-касса Такском на базе модели MSPOS-K, внесенной в реестр ФНС, представляет собой современный фискальный POS-терминал на ОС Android, оснащенный модемом, принтером, сканером и мощным аккумулятором.

Все, что нужно для комфортной работы в рамках 54-ФЗ и даже больше.

· Рознице: отчёты о продажах, сменах и кассовых операциях каждого магазина, контроль складских остатков.

· Интернет-магазинам: интеграция со всеми основными платежными сервисами, открытое API для подключения к сайту;

· Службам доставки: 24 часа работы от аккумулятора, поддержка 3G и терминалов ПейМи и Инженико, сканер штрихкодов, планшет и принтер чеков в одном устройстве;

· Для кафе и кофеен: учет добавок к блюдам и напиткам, расчет стоимости по весу.

· Для всех: оперативная доставка в ваш город, быстрая настройка кассы, простота использования.

Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента компании «Такском»: «Основная наша задача – помочь малому и среднему бизнесу легко и эффективно работать в рамках российского законодательства. Продукт, который мы предлагаем, подходит широкому кругу пользователей, но при этом каждый найдет в нем массу дополнительных возможностей именно для своей сферы деятельности. Для того, чтобы снять с новых пользователей дополнительную нагрузку по переходу на онлайн-кассы, мы подготовили комплексное решение. Вы просто делаете свою работу, а все остальное – настройку, интеграцию с учетными системами и техническую поддержку возьмут на себя специалисты».

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