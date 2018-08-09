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Волны реформы не накроют того, кто вооружен знаниями

ОФД «Такском» продолжает цикл бесплатных информационных мероприятий для бизнеса.                                     

Минувший месяц отмечен, по крайней мере, двумя знаковыми датами для представителей «розницы» и «услуг». 1 июля стартовал обязательный порядок применения контрольно-кассовой техники для малого бизнеса и 3 июля принят Федеральный закон № 192-ФЗ (поправки к 54-ФЗ).  Новые нормы расширили термин «расчеты», установили порядок действий при поломке фискального накопителя, определили случаи, в которых необходим чек коррекции и уточнили многое другое. Что делать бизнесу в условиях стремительно меняющегося законодательства? На этот вопрос и многие другие  ответят эксперты на информационных мероприятиях ОФД  «Такском».

В Красноярске прошел семинар «Такском», посвященный переходу на онлайн-кассы, и собрал более 130 участников —  пользователей  онлайн-ККТ с 2017 года, представителей второй волны реформы, а также тех, которым только предстоит перейти на кассы в следующем году. На мероприятии выступили: главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Красноярскому краю Е.А. Морозова и эксперт компании «Такском» С.К. Анисимов. Спикеры дали рекомендации по переходу на новый порядок применения ККТ и ответили на вопросы аудитории, касающиеся, в том числе  расчетов с использованием электронных средств платежа. Кстати, такие расчеты теперь в соответствии с последними поправками называются «безналичной оплатой».  А электронные средства платежа (ЭСП) — это платежные карты,  мобильные банки, Яндекс-деньги, электронные кошельки и другие инструменты. Приведем самые актуальные вопросы на эту тему, обращенные к экспертам на семинаре.

— Как узнать, покупатель оплатил счет через банк с помощью ЭСП или наличными деньгами и нужно ли выдавать ему чек?

Выписки некоторых банков имеют специальные коды, по которым можно определить, как оплачен выставленный счет — с использованием ЭСП или наличными. Но если вы обратитесь с этим вопросом в банк, то услышите в ответ: кредитные организации не работают в соответствии с 54-ФЗ, поэтому не обязаны предоставлять такую информацию. Следовательно, чек можно не выдавать покупателю только в том случае, если вы абсолютно уверены, что товар был оплачен наличными деньгами через кассу банка. Но, если  уверенности в этом нет, чек лучше пробить.

— Каким образом продавец может сформировать кассовый чек при поступлении платежа на расчетный счет с использованием ЭСП и направить его покупателю, который не оставил своих контактов?

Согласно новым поправкам при безналичной оплате с помощью ЭСП продавец должен направить чек в электронном виде на E-mail покупателя не позднее дня, следующего за датой осуществления расчета. Но, если покупатель не предоставляет адрес электронной почты, продавец обязан пробить бумажный чек и передать его покупателю вместе с товаром.

Получите больше информации на эту тему на бесплатном вебинаре с начальником организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России А.А. Батариным 29 августа. Эксперт расскажет об особенностях применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2019 года. Вопросы можно направлять уже сегодня по адресу study@taxcom.ru. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

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