Компания «Такском» примет участие в создание Единого каталога товаров РФ

Компания «Такском» - ведущий оператор электронного документооборота, оператор фискальных данных и разработчик решений для системы маркировки и прослеживания товаров присоединилась к созданию Единого каталога товаров Российской Федерации.

Цель создания каталога – разработка единых стандартов для описания продукции и присвоение каждой товарной позиции российского рынка уникального номера, что в дальнейшем минимизирует проблемы идентификации товара и сопутствующего ему документооборота для производителей, импортеров, дистрибьюторов, продавцов и покупателей.

Основой Единого каталога стали уже существующие государственные классификаторы ТН ВЭД, ОКПД 2, ОКВЭД 2 и КТРУ и система GS1. Каталог интегрирован с федеральными информационными ресурсами Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества и ФНС, благодаря которым все участники товарооборота будут иметь доступ к сопроводительной документации, необходимой для реализации определенных групп товаров, например, лекарств и продуктов животного происхождения.

Доступ ко всей информации Единого каталога товаров будет полностью бесплатным для всех участников рынка, включая EDI-провайдеров и конечных потребителей. В дальнейшем на основе существующего и постоянно обновляющегося каталога планируется разработать дополнительные сервисы для пользы бизнеса.

Техническим оператором проекта выступил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – разработчик системы маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС. Помимо компании «Такском» к работе над созданием Единого каталога подключены крупнейшие ритейлеры страны, производители контрольно-кассовой техники и контент-сервис провайдеры. Совместные усилия ведущих компаний позволят запустить каталог в промышленную эксплуатацию уже к концу 2018 года.

Елена Апарина, советник председателя совета директоров компании «Такском»:

«Создание Национального каталога неразрывно связано с единой национальной системой маркировки товаров. Унифицированные стандарты и правила заполнения, свободный доступ, постоянная обновляемость и возможность расширения для товаров и атрибутов, прозрачность для общественного контроля – это основные принципы, на которые опирается бизнес-стратегия Национального каталога. С его помощью будут решены основные проблемы, а именно: классификация товаров и хранение массива мастер-данных, которые будут использоваться для аналитики и статистики».

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