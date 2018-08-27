Оператор электронного документооборота «Такском» запускает EDI для ритейла и поставщиков

Оператор электронного документооборота компания «Такском» запускает сервис EDI для ритейла и поставщиков.

Технологии EDI ориентированы на обмен данными с торговыми партнерами или подразделениями торговой сети. В сервисе EDI Такском реализован как оперативный обмен коммерческой информацией между организациями, так и юридически значимыми документами, необходимыми для торговых операций.

Сервис EDI Такском включает в себя следующие типы электронных документов:

· PRICAT – прайс-лист, передает корректные цены и ассортимент для покупателя, тем самым снижая количество ошибок по ценовой политике между покупателем и продавцом. Документ визируется ЭЦП;

· ORDERS – заказ на поставку, перечень заказываемых товаров, содержащий количество товаром, цены, даты и адреса доставки;

· ORDERSP – ответ на заказ, в котором поставщик сообщает, согласен ли он с предложенной величиной заказа или нет;

· DESADV – подтверждение об отгрузке с детальной информацией о грузе;

· RECADV – подтверждение приемки товара, информирование о фактическом количестве принятого товара, которое помогает снизить количество корректировочных операций;

Использование EDI-технологий поможет оптимизировать работу отделов закупок, складской логистики и приемки товара, существенно сократить временные затраты и повысить оперативный контроль за всеми операциями.

«Представьте, что вам больше не придется звонить или писать сообщения контрагенту, терять время на сверку документов, документы больше не теряются, ошибки исправляются в сжатые сроки. Оригинал документа доставляется мгновенно. Нет необходимости в почтовых отправлениях, помощи курьеров или менеджеров. Нет отсрочек и связанных с ними проблем. Всегда можно проверить, когда именно был отправлен и получен документ. Все внешние факторы как, например, «задержался курьер» или «плохая работа почты» - становятся не актуальными. Также отпадает необходимости выделять полезную площадь для хранения множества бумажных документов. Вы не станете продавать больше – вы сократите свои издержки» - говорит Елена Апарина, советник Председателя Совета Директоров компании «Такском».

Компания Такском является оператором связи по сдачи Отчетности, оператором электронного документооборота (ЭДО), оператором фискальных данных (ОФД), крупнейшим удостоверяющим центром, генеральным партнером «1С» и официальным партнером Центра развития перспективных технологий.

Для участия в проекте «EDI Такском» оставьте заявку EDI@taxcom.ru , (800)555-57-55 и (495)730-73-44).