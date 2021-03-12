Исследование рынка и рейтинг операторов фискальных данных

В марте 2021 года независимое исследовательское агентство Magram Market Research представило исследование рынка и рейтинг ОФД.

Формирование рынка ОФД началось в 2016 году, когда вступила в силу новая редакция ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники», обязавшая российских ритейлеров использовать кассы, передающие информацию обо всех торговых операциях в ФНС в режиме онлайн через операторов фискальных данных (ОФД).

По состоянию на февраль 2021 г. в ФНС России зарегистрировано около 3,4 млн онлайн-касс — все они должны отправлять фискальные данные в ведомство.

В 2021 году абсолютно все российские офлайн и онлайн ритейлеры, включая ИП без наемных работников, обязаны будут перейти на такие кассы. Это обусловлено тем, что 1 июля 2021 года завершится финальная стадия вступления в силу новой редакции ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники».

Ранее, в 2018 году, Magram MR изучал, что российский бизнес думает о кассовой реформе 2016 года и с какими сложностями столкнулись предприниматели.

В марте 2021 года, Magram MR представил рейтинг и анализ рынка ОФД и оценил операторов по критериям, наиболее актуальным для потребителей.

Из 21 компании, имеющей разрешение на обработку и защиту фискальных данных, в рейтинг ОФД были включены 9 компаний, которые, по мнению независимых экспертов, участников исследования, и данных из открытых источников делят между собой 94,3% рынка.

Лидеры по функциональности

Вопрос выбора ОФД уже коснулся или коснется в ближайшее время каждой организации и ИП, занимающихся розничной торговлей или принимающей онлайн-платежи.

Как отмечено авторами исследования, высокая степень детализации критериев, которые легли в основу рейтинга ОФД, поможет предпринимателям в осознанном выборе оператора фискальных данных, работа с которым не только позволит привести бизнес в соответствие требованиям 54-ФЗ, но и принесет ряд дополнительных ценностей.

Участники рейтинга ОФД были проанализированы по 53 критериям.

К группам критериев, важных для потребителей при выборе базовой услуги ОФД — передаче фискальных данных были отнесены: простота подключения услуги ОФД; удобство управления услугой ОФД, омниканальность службы поддержки и ее качество; аналитические отчеты о продажах и дополнительный функционал услуги ОФД, полезный для бизнеса.

Также в исследование и рейтинг ОФД вошли критерии, относящиеся к дополнительным возможностям, решениям и сервисам, полезным клиентам ОФД (офлайн и онлайн ритейлерам).

В рамках исследования был проведен анализ наличия и качества у участников рейтинга ОФД сервиса по фискализации онлайн-платежей, ЭДО (сервиса электронного документооборота), а также решений для работы с маркированными товарами.

По мнению экспертов, принимавших участие в исследовании и рейтинге ОФД, наличие у оператора фискальных данных сервиса для фискализации онлайн-платежей стало актуальным в связи с пандемией, в следствии которой ритейлу, ранее не планировавшему выход в e-commerce, понадобились быстрые решения по фискализации онлайн платежей. Такие решения необходимы ритейлерам на случай доставки товаров покупателю из розничной точки, при создании собственного интернет-магазина или продаже товаров через социальные сети и мобильные приложения.

Критерии, связанные с решениями для работы с маркированными товарами, также были отмечены в рейтинге ОФД как актуальные, в связи с поэтапным вводом обязательной маркировки, которая до 2024 года затронет большую часть товарных категорий.

Операторы фискальных данных обеспечивают для своих клиентов, офлайн и онлайн ритейлеров, передачу кодов маркировки из чеков в систему «Честный знак», а также предлагают функционал для проверки кодов маркировки и отслеживания статуса их передачи.

Еще одним важным условием для работы с маркированным товаром является наличие электронного документооборота (ЭДО). Передача информации о перемещении маркированного товара, если это перемещение не сопровождается выдачей чека, технически обеспечивается передачей кода маркировки из электронных документов.

Для этого офлайн и онлайн ритейлерам необходим сервис электронного документооборота.

В этой связи, авторы исследования включили в рейтинг ОФД критерии, связанные c наличием и качеством у ОФД, участников рейтинга, сервиса электронного документооборота.

В соответствии с методологией, описанной агентством, все критерии, по которым проводилась оценка участников рейтинга ОФД, были выделены методом глубинных интервью с ритейлерами c точки зрения важности этих критериев при выборе оператора фискальных данных.

Представленность каждого из выделенных критериев у ОФД, участников рейтинга, с их агрегированной оценкой по цветовой шкале оценивали эксперты — ЦТО (центры технического обслуживания контрольно-кассовой техники). Эти компании являются связующим звеном между операторами фискальных данных и ритейлерами.

ЦТO занимаются продажей, установкой и настройкой касс для ритейлеров. Они же зачастую оказывают полное сопровождение своим клиентам в части обслуживания работы касс и продления услуг по передаче фискальных данных.

Владельцы ККМ нуждаются в ЦТО, как в квалифицированных консультационных службах, которые быстро, объективно и грамотно могут найти ответы на все вопросы, связанные с работой и контролем кассовой техники.

Как правило, центры технического обслуживания сотрудничают с несколькими операторами фискальных данных. По этой причине у ЦТО большая накопленная экспертиза, позволяющая сравнивать услуги и сервисы разных ОФД.

Ниже представлен сравнительный слайд из исследования по результатам комплексного анализа всех 53 рассмотренных критериев.

Как видно на слайде, лидерами рейтинга ОФД 2020 стали: OFD.ru, Такском ОФД и СБИС (Тензор).

Дополнительно в ходе исследования были выделены наиболее важные критерии для ритейлеров в зависимости от размера их бизнеса.

По мнению экспертов, по критериям, важным для крупнейших ритейлеров, наибольшими преимуществами обладает OFD.ru. Несколько в меньшей степени эти критерии представлены у Такском ОФД и СКБ Контур. Реже всего эксперты называли Астрал.ОФД, Эвотор ОФД (Платформа) и СБИС (Тензор).

Лидером по представленности и качеству критериев, важных для МСП ритейлеров также стал OFD.ru — его отметили 100% опрашиваемых экспертов.

Немногим меньшую оценку от экспертов получили Такском ОФД и Эвотор ОФД (Платформа). На следующей ступени рейтинга по наличию и качеству критериев, важных для МСП оказались СКБ Контур и СБИС (Тензор).

Динамика изменения рыночной доли компаний-участников рейтинга ОФД

Лидерами по динамике увеличения рыночной доли за последние 3 года стали: Платформа ОФД, OFD.RU и Яндекс ОФД.

Антон Румянцев, CEO OFD.ru отметил:

«Я благодарен компании MAGRAM за проведенное исследование, а экспертам, принимавшим в нем участие за высокую оценку OFD.ru. Мы держим постоянный фокус на развитие услуги ОФД, совершенствуем ее функционал, обрабатываем обратную связь и пожелания клиентов, разрабатываем новые сервисы, чтобы работа с нами была комфортной и эффективной».

Александр Маслов, руководитель группы развития партнерской и клиентской сети OFD.ru, прокомментировал:

«На протяжении всего 2020 года мы наблюдали, как часть из наших клиентов, офлайн ритейлеров, начала выход на рынок e-commerce через создание собственных интернет-магазинов или организацию доставки своих товаров покупателям. Этот тренд сохраняется до настоящего времени.

Для таких клиентов OFD.ru предлагает сервис по фискализации онлайн-платежей Ferma.

В ходе исследования, проведенного MAGRAM эксперты отметили сервис Ferma от OFD.ru за высокое качество работы и удобство управления. Это в полной мере соответствует действительности. OFD.ru- единственная на рынке компания, которая является одновременно оператором фискальных данных и производит облачные онлайн кассы через дочернюю компанию.

Нашим клиентам это обеспечивает возможность управления кассами и услугой по передаче фискальных данных через единый Личный Кабинет Клиента, что исключает необходимость сверок. Также сервис Ferma позволяет отправлять на облачную кассу до 1 млн транзакций в секунду,

При этом все транзакции сохраняются, избавляя клиентов от задвоения чеков и их потери даже в периоды пиковых нагрузок».