Как сливают бензин и деньги собственника: топ-5 способов махинаций с топливом

Сложно найти бизнес любого формата и масштаба, который обходится совсем без техники. Даже у небольших компаний или индивидуальных предпринимателей наверняка есть автомобили для рабочих выездов, курьерской доставки или транспортировки заказов, автобус для перевозки сотрудников или корпоративный водитель на обычной легковушке, пара-тройка грузовиков для развоза товара заказчикам, ну или даже спецтехника — как минимум для уборки территории, как максимум — для ремонтных или строительных работ.

Что уж говорить о компаниях, для которых решение топливного вопроса — одна из самых главных проблем. Это таксопарки, сервисы перевозок, строительные и сельскохозяйственные компании, дорожные службы.

Но даже если в компании есть всего пара автомобилей, трактор или техника для обслуживания склада, их необходимо заправлять. Желательно вовремя и качественным топливом. И как можно дешевле.

И вот тут-то начинаются проблемы. Деньги собственника в буквальном смысле утекают вместе с топливом, и немалые! Как это происходит? Если коротко — воруют.

Как воруют водители

Допустим, собственник выдает деньги на бензин наличкой. Тогда все совсем просто: например, можно купить чеки на более дорогое топливо, а заправиться чем-то подешевле. Водителю нет дела, что казенная машина быстрее выйдет из строя, зато разницу легко присвоить.

Договариваются водители и с владельцами заправок: заливают топлива, к примеру, 700 литров, а чек выписывают на 1000. При условной цене дизельного топлива в 53 рубля совместная «выручка» водилы и владельца заправки за эти приписанные 300 литров (а значит, потери собственника бизнеса) составит 15 900 рублей.

Еще одна схема — манипуляции с километражем. Например, используя генератор импульсов, легко «превратить» реально пройденные 800 км в 1000. «Сэкономленное» таким образом топливо сливают. А если надо скрыть, что отлучался на хозяйском транспорте по личным делам, можно и одометр скрутить.

Если для оплаты заправки владелец бизнеса выдает водителям обычные расчетные карты, с них несложно снять деньги и прикарманить.

Все это оборачивается практически неконтролируемыми убытками для предпринимателя.

Как «воруют» сервисы топливных карт

Казалось бы, решить проблему можно, если заключить договор с сервисом, предлагающим топливные карты. Но некоторые подобные компании тоже не прочь залезть в карман предпринимателя.

Ведь как бывает: в рекламе озвучена «вкусная» скидка в 5%, а за сервисное обслуживание комиссия составляет 4%. Таким образом, реальная выгода при оплате — всего 1%. Смех да и только!

Нередко наценка уже «вшита» в терминал оплаты. Так, расплачиваясь наличкой на АЗС, водитель заплатит 53 рубля за литр дизельного топлива, а при оплате через терминал — 55 руб. 2 рубля — казалось бы, немного. Но если, к примеру, КАМАЗ заправляет полный бак, он зальет 560 литров и переплатит... уже 1 120 рублей. Сделает 5 рейсов — переплата составит 5 600 рублей. А если у предпринимателя таких КАМАЗов штук 5 — он теряет уже 28 000 рублей — сумма ощутимая, так?

Как «крадут» время

Еще один почти незаметный, но ставший классикой способ украсть деньги собственника бизнеса — лишнее время, которое он потратит на решение топливных вопросов.

К примеру, заключен договор на обслуживание топливных карт с Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть или другой крупной и солидной компанией. Казалось бы, все процессы тут должны быть отлажены. Однако зачастую все происходит с точностью наоборот.

Компании огромные, сотрудников много, клиентов — тоже, а вот клиентская поддержка у них нередко не на самом высоком уровне. Излишняя бюрократичность и заорганизованность процессов мешает сотрудникам видеть и понимать нужды клиентов. Например, пообщаться с оператором можно только в рабочее время, в выходные и вечером дозвониться нереально: отдыхают люди.

Те же проблемы возникают при работе с крупными компаниями, если необходимо срочно получить бухгалтерские документы на заправленное топливо. Сложно пробиться через бюрократические препоны, а в нерабочие часы служба поддержки опять-таки не работает.

В результате вместо того, чтобы срочно решить вопрос с заправкой, бизнесмен теряет несколько часов, а иногда и дней. Техника простаивает, работа не движется, бизнес терпит убытки. А если договор заключен не с одной, а с несколькими компаниями? Время, потраченное на переговоры и составление документации, увеличивается еще в 2-3 раза.

Как «ворует» государство

Нет, строго говоря, оно, конечно, не ворует, просто втихаря забирает 20% от стоимости топлива на вполне законных основаниях. 20% — это злополучный НДС, который взимается при оплате на заправке. Однако налоговая эти деньги может зачесть только в виде налогового вычета.

Но, естественно, для этого бухгалтеру компании необходимо выделить НДС из расходов на топливо и составить соответствующие документы. Но штука в том, что если водители на заправках расплачиваются «налом», сделать это невозможно, а если оплата идет обычными картами — крайне сложно.

Таким образом, владелец просто переплачивает за топливо 20% или оплачивает дополнительное время работы бухгалтера, который тратит массу времени на скрупулезный учет топливных расходов, выделение НДС и составление необходимых бумаг.

Как владелец бизнеса обкрадывает сам себя

Да, и это далеко не редкость. Представьте ситуацию: на стройплощадке работает, к примеру, бетоноукладчик. Топливо на исходе, а запаса ГСМ нет. Конечно, можно сгонять на ближайшую заправку и привезти канистру-другую, но все это время техника будет простаивать, бетон — застывать, рабочие сидеть без дела... Словом, потери времени и, как следствие — денег.

Или, например, в компании есть небольшой парк техники. После работы машины едут в гараж, а перед работой — естественно, на заправку. Всего несколько лишних километров, но зато каждый день. В результате получается дополнительный расход топлива и времени.

Конечно, компания покрупнее может приобрести автозаправщик, но это также дополнительные расходы. Надо обеспечить приемку и хранение топлива, вести учет расхода, следить за качеством ГСМ... А вот индивидуальный предприниматель или владелец малого бизнеса себе такого позволить не сможет.

Как топливные карты помогают бороться со всем этим «воровством»

Естественно, возникает вопрос: как индивидуальному предпринимателю или владельцу малого/среднего бизнеса максимально избавить себя от всех этих лишних трат: времени, нервов, денег? Одно из разумных решений — это все-таки именно топливные карты. Но не любые, а от честного сервиса, в который интегрированы действительно эффективные инструменты онлайн-мониторинга. В качестве объекта изучения возьмем карты от сервиса «Процессинг24».

Конечно, «Процессинг24» — далеко не единственный сервис топливных карт — всего их существует около трех десятков. Но, что удобно — это сервис «одного окна. Владельцу бизнеса не придется заключать договоры с несколькими компаниями, он сможет оперативно решить все проблемы с топливом, сотрудничая только с одним партнером. А самое главное: с помощью сервиса «Процессинг24» владелец бизнеса получает полный контроль над целевым использованием средств (топлива). И фактически может свести к нулю случаи воровства и злоупотреблений персонала.

В любой момент владелец бизнеса (управляющий) в личном кабинете сможет видеть информацию по всем операциям, которые совершаются с помощью карт, контролировать и координировать ее.

Выше мы перечислили основные проблемы, из-за которых бизнес терпит убытки при решении топливного вопроса. Теперь подробнее посмотрим, как можно решить все эти проблемы с помощью топливных карт «Процессинг24».

Отсутствие «левых» расходов

С картой «Процессинг24» про мошеннические схемы водителям придется забыть. Во-первых, снять наличные с этих карт нельзя. Во-вторых, в личном кабинете у владельца будет полная информация о том, как и где расходуются средства. Он сможет отслеживать:

сколько топлива заправляет каждый водитель, и не превышает ли он при этом норму;

где именно он заправляется;

не расположены ли АЗС вдалеке от маршрута следования —

и все это в режиме реального времени. Допустим, обнаружил хозяин нарушение — сразу может заблокировать карту недобросовестного водилы. Кстати, можно также установить запрет на использование карт в нерабочее время.

Скидки

На первый взгляд, скидка по картам «Процессинг24» не слишком велика. В среднем она составляет 1,5-2%. При покупке топлива общим объемом более 10 000 литров она может увеличиться до 3%. Но, в отличие от аналогичных сервисов, здесь не будет никаких скрытых комиссий и наценок, т. е. клиент сервиса получает свою честную скидку, заявленную в договоре.

Возможность выделения НДС

Выделить НДС при покупке топлива, а значит — получить налоговый вычет в размере 20% с топливными картами «Процессинг24» можно просто и без лишних бухгалтерских заморочек. Раз в месяц сервис направляет клиенту УПД (универсальный передаточный документ), на основании которого юридическое лицо может получить налоговый вычет в размере 20%.

Таким образом, реальная скидка на топливо составит уже не 2, а 22%, что совсем неплохо.

Оперативная доставка топлива на объекты в Москве и МО

Не придется беспокоиться о простое техники или лишний раз гонять на заправку груженые фуры или тяжелую спецтехнику. Сервис предлагает своим клиентам услугу экспресс-доставки топлива на объекты в пределах Москвы и области.

Ее можно заранее оформить онлайн, и топливо будет доставлено в точно указанный срок — минута в минуту. Таким образом, можно легко спланировать рабочие процессы и избежать временных и финансовых потерь.

Конечно, заказать экспресс-доставку можно и в других компаниях. Эту услугу предлагают и крупные сервисы, и мелкие частные организации. Только вот, покупая топливо у частников, никогда нельзя быть уверенным в его качестве.

Топливо, заказанное через сервис «Процессинг24», гарантированно соответствует ГОСТу. «Процессинг24» — официальный дилер компании Газпромнефть, а также закупает топливо у других крупных поставщиков, в т. ч. у Роснефти.

Быстрое решение вопросов

«Процессинг24» обеспечивает клиентскую поддержку 24/7. Все вопросы решаются быстро, независимо от времени суток и дня недели. Можно сказать, что этот сервис в вопросах работы с клиентом — аналог банка «Тинькофф», только в своей сфере. Все можно решить оперативно без выезда в офис: и договор оформить, и карту с доставкой получить, и решить текущие вопросы в любое время.

Кстати, сбор данных для анализа и документация для создания бухгалтерской отчетности здесь тоже формируется автоматически и высылается клиенту на электронную почту. У бухгалтера уйдет в несколько раз меньше времени на обработку документов и создание отчетности, да и водителям не придется сохранять чеки с заправок. В ближайшем будущем выйдут приложения для телефонов, и пользоваться сервисом станет еще удобнее.

И еще несколько приятных бонусов для клиентов сервиса «Процессинг24»

Бесплатное обслуживание карт

За обслуживание топливных карт платить не придется. Некоторые тарифы предусматривают начисление бонусов или кешбэка, который можно использовать при оплате.

Возможность зафиксировать цену на дизельное топливо

Не секрет, что цены на топливо непредсказуемы и могут подскочить в любой момент. А как быть предпринимателю, который уже запланировал определенную сумму для этой статьи расходов? Допустим, случае форс-мажора просто не сможет ее увеличить, как быть?

Сервис «Процессинг24» дает ему возможность заморозить цену на дизельное топливо на месяц. Клиент вносит предоплату 200 тыс. рублей или больше — и может целый месяц заправляться на партнерских АЗС в Москве и области. Стоимость топлива для него останется прежней, даже если реальные цены «подрастут».

Беспроцентный кредит

С топливными картами есть возможность заправляться с постоплатой, при этом владелец бизнеса получает не просто кредит, а беспроцентную рассрочку на оплату топлива.

Для оформления услуги заказчику достаточно подать заявку, которую рассмотрят в течение 1-2 дней. После этого банк-партнер сервиса предоставит кредит, и техника клиента может заправляться в рассрочку.

При этом клиент не платит проценты — за него это делает «Процессинг24». Получается двойная экономия: клиент покупает топливо дешевле, чем оно стоило бы при покупке непосредственно на АЗС, не платит процент банку. Такую систему оценят владельцы таксопарков и логистических компаний, ведь для них даже небольшой кассовый разрыв подчас становится проблемой.

Одна карта для РФ и зарубежья

Особенно удобен сервис для компаний, которые занимаются грузоперевозками по России и странам бывшего СССР. Заправки партнеров «Процессинг24» есть в 84 субъектах РФ, на всех федеральных трассах партнерские АЗС встречаются через каждые 100-150 км.

Еще один плюс сервиса — пользоваться топливными картами «Процессинг24» можно не только на территории России. Их принимают к оплате в Украине (сети ОККО и МОТТО), Казахстане (Газпромнефть и локальные заправки) и Беларуси (Татнефть, Лукойл и другие).

Таким образом, топливные карты «Процессинг24» — удобный и простой инструмент, при помощи которого владелец малого или среднего бизнеса может решить все вопросы, связанные с топливом и заправкой, что называется «под ключ»:

оперативно и точно в срок заправить технику на стройплощадке, на трассе, в гараже;

использовать топливо отличного качества;

в режиме реального времени отслеживать все операции по картам, контролировать расход топлива каждым водителем;

быстро решать возникающие вопросы с техподдержкой в любое время суток;

без проблем оформлять бухгалтерскую документацию: выделять НДС, быстро формировать отчеты;

при необходимости заморозить цену на топливо на месяц или взять беспроцентный кредит на заправку.

существенно экономить на топливе. Так, только за счет скидки без скрытых комиссий в 2% и возвращения налогового вычета в 20% при покупке 1000 литров дизельного топлива за условные 53 рубля экономия составит 11 660 рублей.

Так что с топливными картами «Процессинг24» владельцы малого и среднего бизнеса смогут действительно быстро, без лишних проволочек и затрат минимизировать риски обмана, воровства и других проблем при решении «топливного вопроса».