Калькулятор отпускных

devasman Платят МИНИМУМ, а если бы можно было скрыть, то вообще бы не платили. Всё пустое. Описанные... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman А если от 100 тысяч - то что у Вас останется?? Для таких бизнесменов есть патент для самозянятых.... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie у кого есть совесть и кого из этой тени вывели. Сколько их с совестью? / вывели из тени - ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Я хоть и не Над.К., но можно я отвечу предыдущему оратору? хотя эта причина где-то выше в о... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman Можно я теперь попробую: Чушь полнейшая. Попытка не удалась. 1. Выходят из тени те, у кого ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie Разъясните конкретно, почему вы считаете, что люди объединившиеся в ООО или оформившие ИП должны ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

room111 Доказывай потом что ты не олень. Презумпция виновности в действии Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов

devasman Я ухожу? да. постоянно уходите в сторону от конкретной темы.Я уже многократно выше писала &... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Зачем вы всё время уходите от конкретной темы? Я ухожу? Да мы тут уж сколько дней подряд о... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

natalisa52 Об этом и речь. Вы всё жизнь взносы не платите,а когда возраст придёт- идёте в ПФ за пенсией. И х... Иностранные домработницы не обязаны платить взносы в ПФР, но при желании могут

ale96433132 Ну что,вы так реагируете, мы все в оной стране живем и в каждом городе и области есть и богатые, ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

ananasik-s снизили бы взносы с предпенсионеров - у работодателей появился бы хоть какой-то дополнительный ст... Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры

NIK7777 Ну что,вы так реагируете, мы все в оной стране живем и в каждом городе и области есть и богатые, ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

ВаляЧел Ну так продолжайте нарушать, живите как хотите. Флаг вам в руки! И не надо здесь плакаться, как в... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К И не надо здесь плакаться, как вам плохо. Интересно, и где я это тут делала? Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern natalisa52, Вы писали:У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят в ПФ .? Или не п... Иностранные домработницы не обязаны платить взносы в ПФР, но при желании могут

natalisa52 finnavi, Вы писали:Да, да, если заговорили, что не будут лишать пенсий, то жди обратного.((( ... Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии

Над.К Если инициатива набирает нужное количество голосов, вопрос выдвигается в думу Вот только не... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

natalisa52 У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят в ПФ .? Или не планируется,чтобы они д... Иностранные домработницы не обязаны платить взносы в ПФР, но при желании могут

natalisa52 Есть в этом большой плюс. всех пред пенсиоников перевести на ИП.и пусть налоговая попробуют... Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры