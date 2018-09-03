Калькулятор отпускных - поможет рассчитать сумму отпускных.
Калькулятор отпускных производит расчет по правилам ст. 139 ТК РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
Как работать с калькулятором:
- Для расчета отпускных (компенсации) необходимо выяснить расчетный период. По умолчанию предлагается расчетный период в 12 месяцев, предшествующих дате начала отпуска (или увольнения). Правила выбора расчетного периода указаны в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.
- Если в расчетном периоде есть периоды, которые надо исключить при подсчете среднего заработка (например, сотрудник был на больничном или в командировке), вы указываете количество календарных дней исключений в графе «исключаемые дни». При этом в графе Зарплата должна быть указана сумма заработной платы и других начислений за отработанное в этом месяце время. Какие периоды исключаются при подсчете среднего заработка также можно найти в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.
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Если в расчетном периоде на предприятии повышались должностные оклады (тарифные ставки) всем работникам предприятия, необходимо применять коэффициент индексации. Коэффициент высчитывается путем деления нового оклада (тарифной ставки) на старый оклад (тарифную ставку). Например, оклад повысился с 15000 до 18000 рублей, коэффициент составит 18000/15000 = 1,2. Коэффициент проставляется в месяцах, предшествующих месяцу повышения окладов.
Право применять коэффициент возникает только в том случае, если оклады и тарифные ставки повысились всем сотрудникам без исключения. Если хотя бы одному сотруднику не повысили, применять коэффициент нельзя.
- Если сотрудник работал только в месяце ухода в отпуск, необходимо в строку «Заработная плата» внести сумму начисленного заработка за отработанные дни в этом месяце.
- Если сотрудник не отработал ни одного дня перед отпуском, для расчета отпускных необходимо указать установленный работнику оклад (тарифную ставку).
Механизм расчета:
Средний заработок за полностью отработанный период высчитывается путем деления суммы дохода за расчетный период на количество месяцев в расчетном периоде умноженное на среднемесячное число календарных дней (сейчас установлено равным 29.3; до 02.04.2014 применялось значение 29.4).
- Расчет отпускных производится путем умножения среднедневного заработка на количество дней отпуска. Обратите внимание, что считаются календарные дни отпуска включая выходные (но без учета праздничных дней). Для расчета количества календарных дней отпуска рекомендуем пользоваться производственным календарем.
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