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Как правильно выдавать займы работникам в 2023 году + таблица, как правильно составить договор

Выдача займов собственным сотрудникам – рядовая практика компаний. Разберем четыре важные детали, о которых сторонам надо помнить, когда они заключают договор.

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