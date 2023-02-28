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- Как правильно выдавать займы работникам в 2023 году + таблица, как правильно составить договор
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Как правильно выдавать займы работникам в 2023 году + таблица, как правильно составить договор
Выдача займов собственным сотрудникам – рядовая практика компаний. Разберем четыре важные детали, о которых сторонам надо помнить, когда они заключают договор.
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