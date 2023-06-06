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- Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2023 года
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Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2023 года
Расскажем о некоторых особенностях работы и отдыха в июне, надо ли сокращать рабочий день в пятницу, как праздничный день отразится на отпускных, как изменится норма рабочего времени.
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