Болезнь гендира не спасет от штрафа за просрочку СЗВ-М

Компания просрочила с подачей СЗВ-М, за это Пенсионный фонд оштрафовал ее на 500 рублей. Видимо, штраф оказался непосильным, а может, просто это был принципиальный момент, но его обжаловали в арбитражном суде.

Арбитражный суд в деле № А10-7428/2021 учел ряд обстоятельств, что нарушили впервые, что нарушение совершено без умысла, что казна не пострадала, и снизил его наполовину, до 250 рублей.

Но компании этого показалось мало, она обратилась в апелляцию. А вот тут ей уже отказали, оставив решение о 250 рублях в силе.

Суд указал, что болезнь директора не является уважительной причиной для просрочки отчета. Ведь деятельность компании этот факт не блокирует, директор вполне мог доверить подачу СЗВ-М другому сотруднику, либо вообще третьим лицам. Аутсорсерам например. Но он этого не сделал, а потому штраф правомерен.

Вообще, конечно, идти в арбитраж ради 500, а потом и ради 250 рублей –видимо, директор оказался очень принципиальный. Что интересно, если исковое и апелляционную жалобу писал он не сам, а нанимал юриста, то потратил на суды он, вполне возможно, больше, чем отсудил. Но, по крайней мере, за представительство в суде он точно не платил – дело в обеих инстанциях рассматривалось без вызова сторон.

Хотя, может он сам составлял и подавал все документы. Наверное, других важных дел на тот момент у него не было.