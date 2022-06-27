Нельзя так просто взять и вернуть переплату. Особенно, если ее еще нет

В деле № А40-96679/2021 налогоплательщику отказали три инстанции, можно сказать, единогласно.

Компания обратилась в налоговую с заявлением о возврате переплаты в размере более 93 миллионов рублей. В том числе НДС свыше 44 миллионов и налога на прибыль свыше 49 миллионов. В качестве обоснования заявитель сослался на дело в арбитражном суде, исход которого обязывал компанию оплатить дополнительные услуги.

Вместе с заявлением компания просила отложить его рассмотрение до вступления решения арбитража в законную силу. Заодно после этого она обещала подать уточненные декларации.

Налоговики объяснили, что НК им не дает полномочий по приостановке рассмотрения такого заявления. Также Кодекс не содержит обязанностей по возврату переплаты, которая в момент обращения еще не наступила.

В общем-то дальше все инстанции просто согласились с налоговиками, начиная от УФНС, в которой компания попыталась обжаловать отказ, и вплоть до кассации – АС Московского округа.

Ни в одной из них доводов для удовлетворения требований компании не нашлось.

Собственно, это некий кредит вырисовывается за счет государства – переплаты еще нет, но она вот-вот будет, а потому верните ее нам, пожалуйста. Налицо нарушение причинно-следственных связей. Уж тогда стоит пробовать идти в банк, вдруг под такое он согласится дать кредит. Впрочем, это тоже далеко не факт.