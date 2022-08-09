Трудовые отношения

Суды поддержали беременную в восстановлении на работе после ухода по соглашению

Если сотрудница ушла по соглашению сторон, а после узнала, что беременна — она вправе это соглашение разорвать и восстановиться на работе.

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Суды поддержали беременную в восстановлении на работе после ухода по соглашению

В деле № 88-9320/2022 три инстанции приняли сторону сотрудницы, которая сначала ушла по соглашению о расторжении трудового договора (с выплатой 258 тысяч рублей), а после расторгла это соглашение по причине того, что оказалась беременной. Причем, компенсацию по соглашению с нее не взыскали.

Она проработала 5 лет, в 2020-м году заключила с работодателем соглашение. По нему она увольняется, ей выплачивается вознаграждение, все расходятся как в море корабли. Но так вышло, что через три недели после увольнения она узнала, что беременна, срок 4-5 недель. Само собой, она направила работодателю справку о беременности, а к ней — заявление об аннулировании соглашения.

Работодатель ей в аннулировании отказал, пришлось судиться. Она потребовала восстановить ее на работе, компенсировать ей зарплату за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы. Первая инстанция иск удовлетворила частично, снизив компенсацию морального вреда с 50 до 3 тысяч рублей. По встречному иску работодателя об аннулировании соглашения и возврате выплаченных денег, как недействительной сделки, совершенной при введении в заблуждение (заблужденным, само собой, посчитав себя), суд отказал. Апелляция и кассация решение засилили.

По мнению судов, в данной ситуации фактически трудовой договор расторг работодатель без волеизъявления работницы, что нарушило ее права. А потому увольнение сочли незаконным.

Хорошо, что сумела отсудить свое. В иных случаях работодатель, узнав, что сотрудница беременна, просто принуждает ее подписать заявление «по собственному». И остается она ни с чем.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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