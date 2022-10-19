Как найти работу финансовому директору? Часть 3. Правильный поиск и подготовка к интервью

Напомним, в первой части мы обсудили, какую подготовительную работу нужно провести соискателю, чтобы собрать топ подходящих компаний и определить зоны для развития своих навыков. Во второй — поговорили о том, что должно быть в резюме и сопроводительном письме.

Что упростит поиск работы?

Помимо точечного подбора компаний и хорошо составленного резюме, есть ещё несколько факторов, которые сделают поиск работы проще.

1. Занимайтесь нетворкингом

Существует стереотип, что на новую работу проще всего устроиться по знакомству. Этот тезис даже отчасти верен — многие компании, действительно, набирают значительную часть сотрудников таким образом. Этот подход позволяет быстро и с меньшими затратами найти подходящих и лояльных специалистов.

Старайтесь поддерживать контакт с экс-коллегами, клиентами и партнерами — они могут предложить вам интересный проект, порекомендовать вас на интересную позицию в своей компании или дать вам рекомендации для любого нового места работы.

Поиск работы через свою сеть контактов можно назвать менее стрессовым, более быстрым и комфортным.

2. Создавайте личный бренд

Постарайтесь повысить свою узнаваемость как специалиста — заведите блог со своими статьями, выступайте экспертом по теме финансов на вебинарах или конференциях, публикуйте тексты в отраслевых онлайн-ресурсах, делитесь своими кейсами и так далее.

Такой подход позволит вам расширить деловой круг общения. Вас будут знать как профессионала, будут доверять вашей экспертизе — всё это повысит вашу стоимость на рынке.

Кто поможет с поиском работы?

1. Карьерный консультант

Специалисты, которые могут проконсультировать по вопросам карьеры и дать конкретные рекомендации по трудоустройству, — относительно недавнее явление на российском рынке. Количество таких экспертов пока не велико, а многие соискатели даже не в курсе, что можно обратиться за помощью к карьерному консультанту.

Консультант пригодится:

если вы хотите превратить свою карьеру в проект, а не просто плыть по течению;

если вы чувствуете, что вам нужны новые вызовы, но не можете определить свои сильные стороны и зоны развития;

если вам нужно сформировать видение своего развития в конкретной профессии.

В такой ситуации совместно с экспертом вы сможете сформировать стратегию поиска и оптимизировать ресурсы.

2. Консультант по подбору персонала

В сети можно найти много вакансий, которые размещают агентства. Позвоните или напишите туда напрямую.

Внутри крупных рекрутинговых агентств вакансии часто делятся по сферам деятельности или по отраслям. Постарайтесь найти консультанта, который специализируется на теме финансов и занимается подбором в нужной вам отрасли. Такой консультант может сориентировать по тенденциям отрасли, ситуации на рынке труда и основным требованиям к кандидату.

Где искать работу самому?

Если вы не планируете пользоваться услугами консультантов и собираетесь искать работу самостоятельно, вот несколько ресурсов для поиска:

джобборды (cайты вакансий) — hh.ru, superjob.ru и любой другой крупный сервис;

Telegram — в мессенджере достаточно каналов с вакансиями со своей спецификой: деление может быть по городу, отрасли или специализации. Также есть профессиональные каналы, где, помимо обсуждений насущных вопросов, можно найти предложения работы;

отраслевые чаты — найдите несколько сообществ финансистов и предложите там свою кандидатуру;

соцсети;

LinkedIn — профессиональная социальная сеть для поиска работы, которая сейчас работает в России только с VPN.

Как подготовиться к интервью?

Про сам поиск мы много рассказали в прошлых текстах — про сбор подходящих вам компаний и про изменение сопроводительного письма под конкретный случай. В этот раз обсудим, как подготовиться ко встрече с работодателем.

1. Изучите компанию

Найдите максимальное количество финансовых данных о компании, в которой планируется интервью.

Подготовьтесь рассказать, как вы видите ситуацию и как будете двигаться к целям, которые описаны в вакансии.

Поделитесь первыми предложениями по оптимизации работы.

Если вы планируете перейти в новую сферу бизнеса, почитайте про отрасль больше. Узнайте, какие финансовые показатели являются в ней ключевыми, какие есть особенности ведения финансового учёта, в чём основные трудности.

2. Подготовьтесь к вопросам

Подумайте над кейсами и вопросами, которые может задать работодатель. В этот список можно добавить:

вопросы, которые задавали вы, когда искали себе заместителей или просто участвовали в собеседовании;

задачи, над которыми вы работали на прошлом месте работы; задайте по ним вопросы — как можно было сделать эффективнее, какие ошибки вы бы учли при работе над аналогичным кейсом;

основную задачу для финдиректоров — выработку предложений по повышению эффективности бизнеса благодаря финансовым ресурсам.

3. Подготовьте цифры с прошлой работы

Ожидания от финансового директора — это про результат, а не процесс. Работодатель захочет узнать о показателях с прошлого места: какие были бюджеты, как вы ими управляли, с какими трудностями сталкивались, к каким результатам пришли. Это позволит ему спрогнозировать, какую пользу вы сможете принести на новом месте работы.

4. Пообщайтесь со знакомыми финансистами

Попросите их проинтервьюировать вас — пусть используют кейсы или трудные ситуации, с которыми они сталкивались в работе.

5. Подумайте об автоматизации

Подумайте, как автоматизировать управление финансами компании. Это новое и достаточно перспективное направление. Внедрение автоматизации позволит не тратить время на сведение отчётов и заниматься анализом и прогнозами.

Как убедиться, что я всё правильно делаю?

Оценить успешность поиска легко — это количество успешных переходов от одного этапа к другому.

Принятие резюме → приглашение на интервью с рекрутером.

Интервью с рекрутером → получение тестового задания.

Тестовое задание → интервью с генеральным директором или нанимающим менеджером.

Например, чем выше процент приглашений от общего количества отправленных откликов, тем качественнее у вас составлено резюме и сопроводительное письмо. Отслеживая конверсию, вы будете понимать, на каком этапе всё успешно, а где что-то пошло не так.

Что-то ещё?

Не сбавляйте темп, если вас позвали на собеседование в компанию, где вы хотите работать. Продолжайте активно отслеживать вакансии и откликаться на них, пока у вас на руках не будет подписанного оффера.

И главное, в любом случае не опускайте руки, даже если кажется, что вакансий на рынке нет. Они всегда есть, и работодатели ждут «того самого кандидата».

Так что дерзайте!