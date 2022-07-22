Басня стара как мир: управляющий ИП в ООО

Уж сколько раз твердили миру

Иван Крылов

Наверное, практически во всех изданиях написали, что схема минимизации налогов через своего ИП-управляющего вредна и опасна, тем не менее, как бабочки на огонь некоторые налогоплательщики пытаются выйти сухими их воды. Нам опять задали не один раз такие вопросы на форуме, поэтому я пишу эту публикацию.

Повторю, что данная схема привлекательна тем, что заключения договора с управляющим ИП — снижает обязательные платежи при выплате зарплаты руководителю и дивидендов собственнику. Тем более, что для многих предприятий малого и среднего бизнеса директор и единственный (или основной) участник ООО часто — одно и то же лицо.

Если учредитель-физическое лицо получает дивиденды, то с них нужно удержать 13% НДФЛ. Для крупных выплат, свыше 5 млн руб. в год, ставка НДФЛ с 2021 года выросла до 15%. Если же владелец бизнеса получает зарплату, как директор, то, кроме налога, в общем случае придется заплатить еще 30% процентов страховых взносов.

А если выплатить вознаграждение ИП на УСН с объектом «Доходы», то он заплатит всего 6% плюс фиксированные страховые взносы. Но ИП без работников имеет право полностью вычесть взносы из налога по УСН.

Но повторяем, что данная схема может спровоцировать целую кучу проблем. Не смогут уже и суды не замечать этой проблемы, а это верный сигнал, что давно поздно уже принять примитивный способ минимизации налогов, причем незаконный.

Целый «букет» минусов для ООО, которые помогли ИФНС привлечь компанию к ответственности, можно найти в постановлении Арбитражного суда ЗСО от 18.05.2021 № Ф04-2264/2021 по делу № А27-9043/2020:

1. Управляющий зарегистрировался, как ИП незадолго до заключения договора с ООО (примерно 3-4 месяца назад).

2. Обязанности управляющего полностью соответствовали обязанностям, которые ранее исполнял директор-учредитель.

3. Вознаграждение управляющего серьезно превышало размер зарплаты бывшего директора и составило определенную долю в структуре расходов ООО, сопоставимую с размером его чистой прибыли.

4. ООО не имело внятных обоснований выбора именно этого ИП в качестве управляющего с учетом его опыта и деловой репутации.

5. У управляющего ИП не было больше никаких контрагентов и источников дохода.

6. У управляющего ИП не было собственных расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

7. Бухгалтерская отчетность ООО формировалась работниками общества, которые были штатными сотрудниками.

8. Вознаграждение управляющего выплачивалось равными фиксированными суммами ежемесячно, то есть как зарплата, а не по факту оказания услуги.

9. Выплаты управляющему не зависели от объема оказанных услуг и вообще не имели никаких прописанных в договоре показателей для оценки работы.

10. Акты оказанных услуг не содержали количественных показателей, от которых зависела оценка его труда и размер вознаграждения.

11. Управляющий интегрирован с бизнес-процессы и полностью подотчетен единственному участнику ООО.

12. Замена директора на управляющего в статусе ИП не имела иной экономической выгода, наоборот, привела к минимизации налоговой нагрузки.

Полностью исключить налоговые риски при использовании управляющего ИП нельзя, но можно их снизить:

ИП до заключения договора не должен иметь отношения к управляемой компании: работать на руководящих позициях или быть одним из учредителей (участников ООО). Офис ИП должен располагаться отдельно от места нахождения организации. Вознаграждение ИП должно зависеть от финансовых результатов деятельности компании. В идеале ИП должен оказывать управленческие услуги нескольким организациям. Услуги по управлению должны быть основным видом деятельности ИП (код по ОКВЭД2 — 70.22). Также нужно включить в перечень видов деятельности юридические и налоговые консультации (коды 69.10 и 69.20). На случай проверки нужно быть готовым к тому, что придется обосновывать перед налоговиками деловую цель организации управления с помощью ИП. Например — это может быть повышение ответственности руководителя. Ведь штатный сотрудник отвечает за свою деятельность перед организацией только в рамках ТК РФ, даже если речь идет о директоре. А в договоре с ИП пределы ответственности можно расширить. ИП должен иметь высокую квалификацию, быть известным, иметь образование или учёную степень, большой опыт работы, например, быть ментором, тренером. Это поможет обосновать высокие суммы, но они не должны отличаться в разы или десятки раз от бывшей зарплаты директора или того, что есть на рынке. Т.е. вам следует провести маркетинговое исследование рынка труда, иначе его сделают налоговые инспектора.

Уважаемые читатели, пожалуйста, критически подходите к простым схемам «минимизации налогообложения» и вообще лучше эти фразы и слова выкидывайте из лексикона, а туда помещайте фразы: деловая цель, эффективность, рост рентабельности, оборачиваемости, оптимизации издержек, управление дебиторской задолженностью и т.д.