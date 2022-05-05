Как понять уведомление ФНС об отказе: шпаргалка для бухгалтера

Проверив отчет, ФНС в течение следующего рабочего дня направляет компании квитанцию о приеме или уведомление об отказе. В документе пишут код ошибки и расшифровку этого кода.
Перед вами 10 самых распространенных причин отказов.
Отказ в приеме отчетности: как действовать
|Код ошибки
|Что пишет ИФНС
|Что это значит и что делать
|0400200005
|Повторная регистрация первичного документа
Возможно, ранее вы подали документ с тем же номером корректировки. Если это так, укажите в реквизитах отчета следующий номер корректировки и отправьте снова.
Если вы впервые сдавали отчет с таким номером корректировки, ошибка может быть связана с тем, что файл повторно загрузился базу данных ИФНС. Отчет в этом случае считается представленным.
|0400400011
|Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
|Такой отказ приходит на РСВ. Убедитесь, что вы правильно заполнили в отчете строки 060, 061, 062 в Подразделе 1.1 Раздела 1 и что суммы страховых взносов в Разделе 3 соответствуют суммам в Разделе 1..
|0400100001
|Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле
|Ошибка может появляться из-за того, что неверно указан КПП или код инспекции, куда отправлен отчет, из-за перевода организации в другую инспекцию или нестыковки в данных самой инспекции.
|0400400018
|Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
Отказы с такой формулировкой приходят на РСВ.
Причина в том, что в базе ФНС суммы в приложении 1 Раздела 1 не сходятся с суммой значений за 3 месяца из Приложения 1 и соответствующих значений по всем сотрудникам за предыдущие периоды.
|0400400017
|Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
|0100500001
|Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе
Если документ подписывал не руководитель организации, убедитесь, что вы представили в инспекцию доверенность на право подписи. Если вы уверены, что передавали доверенность, или отчет подписывал сам руководитель, воспользуйтесь инструкцией.
|0100200009
|Файл направлен в налоговый орган, в компетенцию которого не входит получение данной информации
|Проверьте, что вы правильно указали код ИФНС, в которую был направлен документ. Если инспекция была указана верно, убедитесь, что данные заполнены правильно
|0400300001
|Регистрация уточненного документа без первичного
|Убедитесь, что вы подавали первичный документ, налоговая его приняла и ИНН-КПП первичного и корректирующего отчета совпадают. Если отказ пришел на 6-НДФЛ, проверьте ОКТМО. Удостоверьтесь также, что правильно выбран период отчета, а организация не переводилась в другую инспекцию.
|0300100002
|Файл xsd-схемы не найден
|Решение зависит от того, на какую форму пришел отказ.
|0000000002
|Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
|Если отказ пришел на РСВ, то рекомендуем отправить его еще раз.