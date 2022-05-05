Как понять уведомление ФНС об отказе: шпаргалка для бухгалтера

Держите шпаргалку по 10 самым распространенным причинам отказов.

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Проверив отчет, ФНС в течение следующего рабочего дня направляет компании квитанцию о приеме или уведомление об отказе. В документе пишут код ошибки и расшифровку этого кода.

Перед вами 10 самых распространенных причин отказов.

Отказ в приеме отчетности: как действовать 

Код ошибкиЧто пишет ИФНСЧто это значит и что делать
0400200005Повторная регистрация первичного документа

Возможно, ранее вы подали документ с тем же номером корректировки. Если это так, укажите в реквизитах отчета следующий номер корректировки и отправьте снова.

Если вы впервые сдавали отчет с таким номером корректировки, ошибка может быть связана с тем, что файл повторно  загрузился базу данных ИФНС. Отчет в этом случае считается представленным.

 

0400400011Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицамТакой отказ  приходит на РСВ. Убедитесь, что вы правильно заполнили в отчете строки 060, 061, 062 в Подразделе 1.1 Раздела 1 и что суммы страховых взносов в Разделе 3 соответствуют суммам в Разделе 1..
0400100001Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файлеОшибка может появляться из-за того, что неверно указан КПП или код инспекции, куда отправлен отчет, из-за перевода организации в другую инспекцию или нестыковки в данных самой инспекции.
0400400018Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам

Отказы с такой формулировкой приходят на РСВ.

Причина в том, что в базе ФНС суммы в приложении 1 Раздела 1 не сходятся с суммой значений за 3 месяца из Приложения 1 и соответствующих значений по всем сотрудникам за предыдущие периоды.

 

0400400017Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
0100500001Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе

Если документ подписывал не руководитель организации, убедитесь, что вы представили в инспекцию доверенность на право подписи. Если вы уверены, что передавали доверенность, или отчет подписывал сам руководитель, воспользуйтесь инструкцией.

 

0100200009Файл направлен в налоговый орган, в компетенцию которого не входит получение данной информацииПроверьте, что вы правильно указали код ИФНС, в которую был направлен документ. Если инспекция была указана верно, убедитесь, что данные заполнены правильно
0400300001Регистрация уточненного документа без первичногоУбедитесь, что вы подавали первичный документ, налоговая его приняла и ИНН-КПП первичного и корректирующего отчета совпадают. Если отказ пришел на 6-НДФЛ, проверьте ОКТМО. Удостоверьтесь также, что правильно выбран период отчета, а организация не переводилась в другую инспекцию.
0300100002Файл xsd-схемы не найденРешение зависит от того, на какую форму пришел отказ.
0000000002Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработкеЕсли отказ пришел на РСВ, то рекомендуем отправить его еще раз.
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