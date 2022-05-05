Как понять уведомление ФНС об отказе: шпаргалка для бухгалтера

Возможно, ранее вы подали документ с тем же номером корректировки. Если это так, укажите в реквизитах отчета следующий номер корректировки и отправьте снова.

Если вы впервые сдавали отчет с таким номером корректировки, ошибка может быть связана с тем, что файл повторно загрузился базу данных ИФНС. Отчет в этом случае считается представленным.