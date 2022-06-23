Очень красивые профили пользователей

Постоянный читатель, наверное, заметил, что сегодня Клерк 32 минуты не был доступен. Сегодня мы выкладывали на сайт большие изменения на сайте.

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Кроме прочих изменений, хочу рассказать о новом профиле пользователя.

Мой публичный профиль доступен на этой странице: https://www.klerk.ru/user/3/.

На этой странице сейчас виден ник и ФИО пользователя и что он сейчас делает на «Клерке».

На странице профиля добавили полное описание пользователя, его можно отредактировать по этой ссылке: https://www.klerk.ru/user

А также, должность, место работы, дата регистрации на «Клерке» и количество подписчиков(!!!).

Количество подписчиков - это новое понятие. В марте этого года мы запустили «Трибуну», у каждого клерка появился свой блог. И теперь можно подписываться на пользователей, чей контент вам интересен. Скоро мы будем знать самых популярных авторов ,-)

Историческая справка о том, что такое Трибуна:

Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени. Блоги Трибуны дают возможность написать мнение, рассказать свою историю и быть услышанным мгновенно и без модерации. Пишите на любые темы, собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке». Важные и интересные посты по учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Еще подробнее:

  1. Что такое «Трибуна» и как будет развиваться этот проект на «Клерке». 
  2. Правила бухгалтерской Трибуны.
  3. Как написать пост на «Клерке». А еще правильно его оформить и ни о чем не забыть :)
  4. Как найти свой блог в Трибуне?

Но вернемся к профилю пользователя, обратите внимание, что теперь на странице пользователя сразу по умолчанию отображаются последние записи в

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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