Очень красивые профили пользователей

Кроме прочих изменений, хочу рассказать о новом профиле пользователя.
Мой публичный профиль доступен на этой странице: https://www.klerk.ru/user/3/.
На этой странице сейчас виден ник и ФИО пользователя и что он сейчас делает на «Клерке».
На странице профиля добавили полное описание пользователя, его можно отредактировать по этой ссылке: https://www.klerk.ru/user
А также, должность, место работы, дата регистрации на «Клерке» и количество подписчиков(!!!).
Количество подписчиков - это новое понятие. В марте этого года мы запустили «Трибуну», у каждого клерка появился свой блог. И теперь можно подписываться на пользователей, чей контент вам интересен. Скоро мы будем знать самых популярных авторов ,-)
Историческая справка о том, что такое Трибуна:
Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени. Блоги Трибуны дают возможность написать мнение, рассказать свою историю и быть услышанным мгновенно и без модерации. Пишите на любые темы, собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке». Важные и интересные посты по учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.
Еще подробнее:
- Что такое «Трибуна» и как будет развиваться этот проект на «Клерке».
- Правила бухгалтерской Трибуны.
- Как написать пост на «Клерке». А еще правильно его оформить и ни о чем не забыть :)
- Как найти свой блог в Трибуне?
Но вернемся к профилю пользователя, обратите внимание, что теперь на странице пользователя сразу по умолчанию отображаются последние записи в