Очень красивые профили пользователей

Кроме прочих изменений, хочу рассказать о новом профиле пользователя.

Мой публичный профиль доступен на этой странице: https://www.klerk.ru/user/3/.

На этой странице сейчас виден ник и ФИО пользователя и что он сейчас делает на «Клерке».

На странице профиля добавили полное описание пользователя, его можно отредактировать по этой ссылке: https://www.klerk.ru/user

А также, должность, место работы, дата регистрации на «Клерке» и количество подписчиков(!!!).

Количество подписчиков - это новое понятие. В марте этого года мы запустили «Трибуну», у каждого клерка появился свой блог. И теперь можно подписываться на пользователей, чей контент вам интересен. Скоро мы будем знать самых популярных авторов ,-)

Но вернемся к профилю пользователя, обратите внимание, что теперь на странице пользователя сразу по умолчанию отображаются последние записи в