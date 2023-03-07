Размер командировочных для госслужащих

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.

Содержание поправок

Согласно законопроекту размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что субъекты Российской Федерации в большинстве своем ориентируются на постановление Правительства от 2 октября 2002 г. № 729, в соответствии с которым размер суточных расходов, связанных со служебными командировками, составляет 100 рублей.

Предполагается, что на 100 рублей в сутки работник должен позавтракать, пообедать и поужинать, а также при необходимости оплатить городской транспорт, что в современных реалиях сделать невозможно, и сумма в 100 рублей становится символической.

Зачастую в субъектах Российской Федерации на 100 рублей можно купить лишь бутылку воды либо чашку кофе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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