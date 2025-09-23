Федеральное отраслевое тарифное соглашение (ФОТС) в ЖКХ: полный разбор обязательных и добровольных положений

Введение

Федеральное отраслевое тарифное соглашение (ФОТС) в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это ключевой документ социального партнёрства, регулирующий трудовые отношения. В 2025 году соглашение включает более 65 пунктов, часть из которых обязательные, а часть рекомендательные. Рассмотрим, что это за нормы и как предприятия ЖКХ могут их выполнять.