Налоговая реформа 2025–2026: Гонка ставок, новый АУСН и парадокс «Сбера»

За последние пять лет система налогообложения в России претерпела значительные изменения. Однако 2025 и начало 2026 года стали периодом наиболее радикальных преобразований. Дело здесь не только в росте фискальной нагрузки: мы наблюдаем смену самой философии налогового администрирования.

С 1 января 2026 года вступили в силу ключевые параметры реформы, заложенные годом ранее. Налог на добавленную стоимость (НДС) вырос с 20% до 22% [³]. Налог на прибыль увеличился с 20% до 25% [¹]. Одновременно произошло снижение порога для освобождения от НДС при УСН — теперь он составляет 20 млн рублей годовой выручки [⁴]. Те предприниматели на упрощенке, чей оборот превышает эту планку, обязаны платить НДС (по ставкам 5%, 7% или общим 22% в зависимости от выручки).