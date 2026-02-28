Налоговая реформа 2025–2026: Гонка ставок, новый АУСН и парадокс «Сбера»

За последние пять лет система налогообложения в России претерпела значительные изменения. Однако 2025 и начало 2026 года стали периодом наиболее радикальных преобразований. Дело здесь не только в росте фискальной нагрузки: мы наблюдаем смену самой философии налогового администрирования.
С 1 января 2026 года вступили в силу ключевые параметры реформы, заложенные годом ранее. Налог на добавленную стоимость (НДС) вырос с 20% до 22% [³]. Налог на прибыль увеличился с 20% до 25% [¹]. Одновременно произошло снижение порога для освобождения от НДС при УСН — теперь он составляет 20 млн рублей годовой выручки [⁴]. Те предприниматели на упрощенке, чей оборот превышает эту планку, обязаны платить НДС (по ставкам 5%, 7% или общим 22% в зависимости от выручки).
Причины и последствия: дефицит как катализатор
Причины подобных нововведений, по общепринятому мнению, связывают с возникновением дефицита бюджета [¹][²][³]. Наибольший дефицит наблюдался в пандемийном 2020 году — он составил 4% ВВП. Согласно подходам МВФ, уровень в 3–5% относится к зоне повышенного риска, требующей объяснения источников финансирования. Однако реакция правительства тогда была умеренной: антикризисные меры ограничились ростом нагрузки на дивиденды и введением прогрессии по НДФЛ свыше 5 млн рублей.
К 2025 году ситуация изменилась. Хотя дефицит снизился до 2,6% ВВП (что эксперты считают умеренным значением) [³], государство выбрало стратегию структурной перестройки налоговой системы. Результатом стали не только повышение ставок, но и вовлечение малого бизнеса в орбиту НДС.
Парадокс НДС: главный донор бюджета
НДС сегодня становится наиболее администрируемым налогом и основным источником доходов казны. В 2025 году на его долю пришлось около 40% всех доходов консолидированного бюджета (расчеты на основе отчетности ФНС). Налог на прибыль с 11% находится на четвертом месте после нефтегазовых доходов и прочих поступлений.
Однако возникает вопрос: приведет ли расширение базы по НДС за счет малого бизнеса к существенному росту бюджета? Чтобы ответить на него, достаточно взглянуть на структуру налогоплательщиков.
Кто кормит бюджет: 1% против 99%
Если мы рассмотрим вклад крупного, среднего и малого бизнеса в налоговые отчисления, то увидим колоссальную диспропорцию. Менее 1% компаний (крупнейшие корпорации, преимущественно сырьевого и финансового секторов) формируют порядка 80% всех доходов консолидированного бюджета. Это происходит за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль [⁵][⁶].
Например, только Группа «Сбер» за 2025 год перечислила в бюджетную систему (налоги + дивиденды государству) более 1,3 трлн рублей [⁷]. Для сравнения: это сопоставимо с годовыми поступлениями от НДФЛ со всех работников малого и среднего бизнеса нескольких крупных регионов.
Таким образом, прямой фискальный эффект от вовлечения «упрощенцев» в НДС может оказаться скромнее ожиданий правительства. Но есть и другой, не менее важный эффект — обеление и тотальный цифровой контроль.
Цена обеления: рост закрытий и исход в ИП
В чем мы можем быть уверены точно, так это в росте количества ликвидированных компаний. В 2025 году закрылось 233 000 юридических лиц — на 15% больше, чем в 2024-м. Превышение закрытий над открытиями составило 26% (на 60 000 компаний) [⁸]. Это стало абсолютным минимумом по регистрациям новых юрлиц за последние 14 лет.
Однако важно понимать структуру этих цифр. Около 88% ликвидаций были инициированы налоговыми органами, более половины из них пришлись на «фирмы-однодневки» с признаками фиктивности. Параллельно мы наблюдаем взрывной рост индивидуальных предпринимателей — их количество приблизилось к 7 млн. Бизнес уходит от сложных корпоративных форм к более гибким и простым в администрировании, что отчасти и стало причиной снижения планки по НДС: государство стремится «достать» налогом именно те обороты, которые раньше ускользали.
АУСН: эксперимент или ловушка сотового оператора?
Особого внимания заслуживает новый налоговый режим — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Его внедрение многие эксперты сравнивают с тактикой сотовых операторов: сначала предоставляется пробный период с льготными условиями, чтобы привлечь абонентов, а затем тарифы пересматриваются, а вернуться на старый тариф уже невозможно.
На протяжении трех лет АУСН существовал в режиме эксперимента. В 2025 году активный переход налогоплательщиков на эту систему сопровождался техническими сбоями и случаями двойных начислений налогов. Бизнес столкнулся с тем, что полностью автоматизированная система пока не может обойтись без вмешательства бухгалтера, особенно в розничной торговле с тысячами операций в месяц.
Тем не менее, к началу 2026 года ситуация изменилась. Количество пользователей АУСН резко выросло — с 40 до 250 тысяч компаний [²]. Причина проста: режим предлагает более выгодные условия по НДС (порог 60 млн рублей и освобождение от налога, если не используется наемный труд) по сравнению с обычной УСН. Бизнес голосует рублем за предсказуемость, даже ценой тотальной прозрачности перед налоговой.
Что дальше?
Налоговая система России окончательно встала на рельсы цифровизации. Льготы, которые включают в себя отсутствие страховых взносов за неработающего директора, повышенные пороги по НДС и пониженные ставки, не гарантируют отсутствия дальнейших изменений. Но они обязывают бизнес к полному раскрытию данных.
По сути, мы наблюдаем переход от «налогов по правилам» к «налогам по алгоритмам». И в этой новой реальности побеждает не тот, кто прячется, а тот, кто умеет точно прогнозировать свои обязательства. Сможет ли малый бизнес адаптироваться к роли «прозрачного абонента» в государственной фискальной сети, покажет 2026 год.
Похоже, что налоговая реформа 2026 года — это такой квест для бизнеса: найди выход из лабиринта новых ставок, лимитов и режимов, не потеряв при этом всю прибыль и здравый смысл.