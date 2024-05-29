🔥 Итоги дня: главные тезисы предстоящей налоговой реформы. Горшочек не вари!

Готовимся глотать валерьянку в 2025 году. Изменений будет много.

📢 Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей, при этом у упрощенцев появится НДС

Предприниматели с доходами более 60 млн рублей должны будут платить НДС, выбирая один из вариантов:

либо общий режим — 20% НДС со всеми вычетами;

либо 5% НДС — без права на вычеты (для доходов меньше 250 млн рублей) и 7% НДС (для доходов до 450 млн).

Власти уверяют, что подавляющее большинство налогоплательщиков эти изменения не коснуться, ведь более 96% упрощенцев не дотягивают до дохода в 60 млн рублей.

😱 Минфин предлагает вместо двух существующих ступеней прогрессии НДФЛ сделать пять

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 тыс. руб. в месяц;

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Становится страшновато за бухгалтера, которому потом бороться с этой прогрессией. Минфин только недавно дал разъяснения по расчету 15% НДФЛ с дивидендов, а тут аж 5 ставок.

💬 Налог на прибыль может вырасти до 25%!

Минфин включил в законопроект поправки в части налога на прибыль — предлагается поднять ставку налога до 25%. Такое решение позволит властям отказаться от оборотных сборов —например, от применения курсовых экспортных пошлин.

Для айти-сферы, у которой сейчас по налогу на прибыль льгота, предлагается ставка 5% на период с 2025-го по 2027 год.

Кстати, депутаты внесли в Госдуму законопроект по налогу прибыль с игорного бизнеса. Его предлагают установить на уровне 50%!

👀 Не обошли вниманием НДПИ.

Налог на добычу полезных ископаемых тоже вырастет:

— на 15% увеличится НДПИ для отрасли «Добыча железа»;

— в 2,3 раза налог поднимут тем, кто работает в отрасли «Производство минеральных удобрений» (калийные соли);

— в 2 раза больше будут платить добытчики апатитовых и фосфоритовых руд;

— производители азотных удобрений начнут платить акциз на покупку газа для производства аммиака. Он составит 1 200 рублей за 1 тыс. куб. м газа.

Это, конечно, не все изменения. Есть и другое, «по-мелочи». Например, налоговый кэшбек по НДФЛ для семей с доходом меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

🍒Вишенка на торте нужна?

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые занижают размер заработных плат сотрудников. Риск попасть за решетку заставит бизнесменов поднимать зарплаты по его мнению.

«Ответственность понесут, как минимум — директор, бухгалтер, а может быть, учредитель», — сказал Кирьянов.

Ну, что, коллеги, как настроение?)