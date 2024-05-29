❗ Минфин дал разъяснения про НДФЛ 15% с дивидендов

Вышло письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-04-07/47084, которое доведено до сведения письмом ФНС от 24.05.2024 № БС-4-11/5871@.
В нем говорится, что НДФЛ с дивидендов надо считать отдельно.
Если по итогам года НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей, исчисленный налоговым агентом, окажется меньше, чем должен, налоговики доначислят налог и пришлют налоговое уведомление. Также было в 2023 году.
Наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера», комментируя это разъяснение, пишут: «В письме ни слова о зарплате. Только подтвердили, что база по дивидендам считается отдельно. Это и так ежу понятно».
Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть считать надо отдельно, но вместе. Ранее ФНС обещала узнать мнение Минфина и прояснить ситуацию.
Комментарии6
Ну и смысл письма? То, чего ждали нет.
Оно как бы есть. Но без упоминания той нормы, по которой надо считать вместе.
Про нее как бы можно забыть, потому что есть специальная норма, которая главнее той общей. Вот этом Минфин и пишет.
В общем, считаем отдельно) Собственно, 1С так и сделала
Уже разъяснения поперли :о))
Вот так и надо писать законы, чтобы потом их бесконечно разъяснять.
А еще замечательно убиться об администрирование таких налогов.
Ждем требований : а докажите, что это дивиденды..а может это зарплаточка? сейчас мы ее как переквалифицируем, а вы бегайте доказывайте что это не так
удивляет скорость выхода разъяснений. Скандал вокруг этой темы пошел в январе, а разъяснения вышли в конце мая