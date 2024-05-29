❗ Минфин дал разъяснения про НДФЛ 15% с дивидендов

С начала года бухгалтеры пребывают в недоумении по поводу двух взаимоисключающих норм НК про расчет НДФЛ 15% с дивидендов и зарплаты. Минфин дал разъяснения.

Вышло письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-04-07/47084, которое доведено до сведения письмом ФНС от 24.05.2024 № БС-4-11/5871@.

В нем говорится, что НДФЛ с дивидендов надо считать отдельно.

Если по итогам года НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей, исчисленный налоговым агентом, окажется меньше, чем должен, налоговики доначислят налог и пришлют налоговое уведомление. Также было в 2023 году.

Наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера», комментируя это разъяснение, пишут: «В письме ни слова о зарплате. Только подтвердили, что база по дивидендам считается отдельно. Это и так ежу понятно».

Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть считать надо отдельно, но вместе. Ранее ФНС обещала узнать мнение Минфина и прояснить ситуацию.