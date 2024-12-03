🔥 Попали в интервью с Егоровым, набрали более 50 тысяч подписчиков в ВК, отметили День бухгалтера: как прошел для редакции ноябрь

Декабрь — сложный месяц для бухгалтеров. Закрытие года, нужно подбить итоги, вытрясти из контрагентов максимум документов, сотрудники мучают вопросами о декабрьской зарплате, а еще вагон обновлений в НК. Для редакции «Клерка» декабрь тоже непостое время, поэтому мы решили не проводить традицонную ежемесячную встречу. А похвастаться достижениями хочется.

Всем привет))) Хочу поделиться успехами редакции в ноябре.

🤝 У нас появился новый редактор новостей — Ольга Иваненко и успешно влилась в наш коллектив). Найти редактора в новости бухгалтерского СМИ очень непростая задача. Наши HR подтвердят))

Расстались, к сожалению, с нашим прежним СЕО-редактором, но тут же начали работать с новым и тоже весьма успешно. Денис Ковалев, мы на тебя очень рассчитываем)



😎 Новость Клерка о добровольной уплате НДС на УСН попала в интервью с Даниилом Егоровым на РБК. Кому интересно можно почитать об этом тут.

Мы стараемся сейчас вообще больше заявлять о «Клерке» на других платформах, работаем с партнерами, посещаем мероприятия. Буду вам об этом рассказывать)



🥳 21 ноября отметили День бухгалтера, приятным бонусом была новость о том, что в этот день мы набрали более 50 тысяч подписчиков в ВК.

Вы тоже подписывайтесь на наши сообщества — можете найти ссылки на наши соцсети здесь. Можно подписаться сразу на несколько телеграм-каналов разом, они будут у вас в Телеграме отдельной папочкой)) очень удобно.



😍 У Клерка появились амбассадоры (подробнее о том, кто это такие можно почитать здесь). Уже два наших преданных фаната рассказывают в своих блогах пользователям, какие крутые у «Клерка» продукты.

Хотите стать амбассадором — тестировать наши новинки первыми и рассказывать о своем опыте? Пишите нашему шеф-редактору Трибуны n.lukina@klerk.ru.



✍ Активно готовимся к конференции. Редакция заранее пишет новости, чтобы они выходили 5 и 6 декабря очень оперативно как на сайте, так и в соцсетях. Мы так можем — подглядываем в презентации спикеров раньше вас)))

Вы еще успеваете купить онлайн-билеты на конференцию в Москве. Подключайтесь, у нас интересно)) Топ-спикеры, практичные презентации, которые вы получите после мероприятия, ответы на вопросы из чата и зала, обаятельные ведущие (мы все гадаем в каком платье на это раз будет на конференции Елена Ярушкина, а наряд Артемия Васенко в прошлый раз стал предметом настоящей дискуссии, см. фото).

Декабрь всегда очень сложный месяц — мы, как и бухгалтеры, ооочень много работаем. Например, пишем для вас статьи, чтобы вы не скучали без «Клерка» в новогодние праздники. А еще, как всегда, готовим для вас новогодние конкурсы и викторины.

Делитесь, как у вас проходит закрытие года))) Елки уже поставили? Да-да, кое-кто из редакции уже делится фотографиями!

Влад, Женя я бессовестно утащила фото ваших елок)))