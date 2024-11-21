🔥 Глава ФНС Даниил Егоров прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН

В добровольной уплате НДС упрощенцами, которые освобождены от этого налога, нет особого смысла, считает глава ФНС Даниил Егоров.

Так в интервью РБК он прокомментировал новость на «Клерке», в которой мы рассказывали о странном желании бизнеса на УСН с доходами ниже 60 млн рублей добровольно платить НДС, причем по льготной ставке 5%.

Кстати, в комментарии к той новости наш постоянный читатель писал:

Собственно, примерно так глава ФНС и отреагировал на такое странное желание бизнеса.

«Я мог бы обосновать наличие такой цели, если бы у предпринимателя на УСН были вычеты входящего НДС. Но поскольку мы говорим о ставке, которая, по сути, является аналогом оборотного налога, то в обычном случае это не имеет самостоятельного смысла», – сказал Егоров.

Вместе с тем он предположил, что такие мысли у бизнеса могут возникнуть, если компания заключает длинный контракт, заранее понимая, что скоро 60-миллионный лимит будет превышен и начнется НДС 5%. Чтобы не вносить потом изменения в договор, меняя цену, бизнес заранее начинает платить НДС.

Егоров предложил в такой ситуации вариант решения: предусмотреть в договоре положение о том, что цена увеличивается на сумму НДС 5 или 7%, который будет выделяться в отгрузочных документах и счете-фактуре с момента, когда продавец будет обязан перейти на НДС.

Можно ли добровольно платить НДС по ставке 5% и главное, будет ли у покупателей право на вычет такого добровольного НДC по льготной ставке, глава ФНС не пояснил.