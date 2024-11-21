🔥 Глава ФНС Даниил Егоров прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН

Так в интервью РБК он прокомментировал новость на «Клерке», в которой мы рассказывали о странном желании бизнеса на УСН с доходами ниже 60 млн рублей добровольно платить НДС, причем по льготной ставке 5%.
Кстати, в комментарии к той новости наш постоянный читатель писал:
Собственно, примерно так глава ФНС и отреагировал на такое странное желание бизнеса.
«Я мог бы обосновать наличие такой цели, если бы у предпринимателя на УСН были вычеты входящего НДС. Но поскольку мы говорим о ставке, которая, по сути, является аналогом оборотного налога, то в обычном случае это не имеет самостоятельного смысла», – сказал Егоров.
Вместе с тем он предположил, что такие мысли у бизнеса могут возникнуть, если компания заключает длинный контракт, заранее понимая, что скоро 60-миллионный лимит будет превышен и начнется НДС 5%. Чтобы не вносить потом изменения в договор, меняя цену, бизнес заранее начинает платить НДС.
Егоров предложил в такой ситуации вариант решения: предусмотреть в договоре положение о том, что цена увеличивается на сумму НДС 5 или 7%, который будет выделяться в отгрузочных документах и счете-фактуре с момента, когда продавец будет обязан перейти на НДС.
Можно ли добровольно платить НДС по ставке 5% и главное, будет ли у покупателей право на вычет такого добровольного НДC по льготной ставке, глава ФНС не пояснил.
Комментарии4
Да ладно? Аналог оборотного налога? Да неужели? Это когда он до этого дошел?
Главный налоговик сказал, значит так и есть! Чего Вы спорите?
Он даже точно знает первую проводку!
Не сомневаюсь в том, что первую, про водку, он точно знает
Предприниматели - находчивые и неглупые ребята. Никому не хочется просто так переплачивать 5%. Но все знают о повышенном внимани к дроблению бизнеса. Если кто-то не может сменить схему бизнеса и вместо 5 ИП перевести всё но одного, но боится доначислений НДС в размере 20%, то тут приходит в голову гениальная идея : Давайте сами будем платить 5% и никто нас не тронет. Ведь, если налоговики в 2025 году установят, что у 5-ти вместе взятых ИПэшек оборот, например, 240 млн, то НДС им доначислят по полной , используя ставку 20%.
Думаю, что желание бизнеса обосновано этим)))