Любите «Клерк» — становитесь нашим амбассадором. Станьте частью нашей команды

Что делает амбассадор
Определенной должностной инструкции для амбассадора нет. Этот человек может выполнять разные задачи, которые объединены одной целью — продвигают бренд. Мы ищем авторов, которые готовы:
тестировать наши продукты — курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и другие обучающие продукты «Клерка»;
рассказывать в своих социальных сетях и блогах о наших продуктах и делиться своим мнением о нем;
проводить розыгрыши наших продуктов среди своих подписчиков.
Нашим амбассадором сможет стать любой человек, который искренне любит «Клерк», как и мы сами. Кому близка наша тематика, кому важно, чтобы вокруг становилось все больше и больше профессионалов, кто искренне верит в «Клерк», его команду и его продукты.
3 причины стать амбассадором «Клерка»
1. Вы станете лицом нашей компании в социальных сетях
Амбассадор – это посол «Клерка», который с гордостью несет это звание. Заявите о себе! Рассказывайте о профессии, трудностях, с которыми вы сталкиваетесь во время работы и о наших продуктах, которые помогают решать их, помогают бухгалтерам становиться лучше.
2.Вы станете частью команды «Клерк»
Амбассадор вовлечен в жизнь компании, участвует в ее развитии и продвижении. Вас ждут новые знакомства, участие в конференциях, съемках и других масштабных проектах компании.
3. Вы получите бесплатный доступ к нашим лучшим продуктам, а также мерч, подарки и путешествия
Все активные участники программы получат амбассадорский бокс — набор крутого корпоративного мерча, а главное — бесплатный доступ к нашим продуктам. Кроме этого мы пригласим вас на наши конференции, где вы сможете обрести новых друзей и найти единомышленников! Ближайшая конференция состоится уже совсем скоро, 5 и 6 декабря пройдет VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего».
Комментарии5
Коллеги, все наши амбассадоры получат бесплатный доступ к нашим лучшим продуктам!
Роскошное предложение!
Прикольно
Владислав, может быть станете нашим амбассадором по управленке?😀
Можно будет попробовать. Ну вы знаете, где меня найти😉
У меня уже готова приколюха. Помните, раньше была реклама - Кофе пить будет и державу подымим! Воооот - Управленку на Клерке изучать будешь, и доход свой поднимешь😎 Вы же в курсе, что специалист по управленческому учету зарабатывает в среднем на 20% больше классического бухгалтера. Вот статистика ... Ну вот в таком духе😄
Управленку на Клерке изучать будешь, и доход свой поднимешь😎 Это прям как слоган уже можно использовать😁