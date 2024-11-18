Любите «Клерк» — становитесь нашим амбассадором. Станьте частью нашей команды

Вы можете стать лицом «Клерка». Мы ищем талантливых авторов, которые будут делиться своим опытом и впечатлениями использования наших продуктов. Амбассадоры смогут раньше всех знакомиться с нашими новыми продуктами и тестировать их. Ищем профессионалов в мире бухгалтерии с творческим подходом!

Что делает амбассадор

Определенной должностной инструкции для амбассадора нет. Этот человек может выполнять разные задачи, которые объединены одной целью — продвигают бренд. Мы ищем авторов, которые готовы:

тестировать наши продукты — курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и другие обучающие продукты «Клерка»;

рассказывать в своих социальных сетях и блогах о наших продуктах и делиться своим мнением о нем;

проводить розыгрыши наших продуктов среди своих подписчиков.

Нашим амбассадором сможет стать любой человек, который искренне любит «Клерк», как и мы сами. Кому близка наша тематика, кому важно, чтобы вокруг становилось все больше и больше профессионалов, кто искренне верит в «Клерк», его команду и его продукты.

3 причины стать амбассадором «Клерка»

1. Вы станете лицом нашей компании в социальных сетях

Амбассадор – это посол «Клерка», который с гордостью несет это звание. Заявите о себе! Рассказывайте о профессии, трудностях, с которыми вы сталкиваетесь во время работы и о наших продуктах, которые помогают решать их, помогают бухгалтерам становиться лучше.

2.Вы станете частью команды «Клерк»



Амбассадор вовлечен в жизнь компании, участвует в ее развитии и продвижении. Вас ждут новые знакомства, участие в конференциях, съемках и других масштабных проектах компании.



3. Вы получите бесплатный доступ к нашим лучшим продуктам, а также мерч, подарки и путешествия

Все активные участники программы получат амбассадорский бокс — набор крутого корпоративного мерча, а главное — бесплатный доступ к нашим продуктам. Кроме этого мы пригласим вас на наши конференции, где вы сможете обрести новых друзей и найти единомышленников! Ближайшая конференция состоится уже совсем скоро, 5 и 6 декабря пройдет VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего».