Быть главбухом — а оно вам надо?

Всерьез стала задумываться, насколько мне самой хочется быть главбухом, что дает эта работа и какой она будет в будущем. Дискуссия категорически приветствуется)

Я тот самый главный бухгалтер, который, как пионер, всегда готов — и швец, и жнец, и на дуде игрец (потому и обложка такая у поста).

Решила свести в список все навыки, которые мне дала работа:

Психологическую устойчивость . Неожиданная проверка, директор решил открыть бизнес по разведению лесных фей, работнику в интернете калькулятор отпуска насчитал сумму вдвое больше — я спокойна как удав Каа.

Способность учится новому слету. Я освоила сметную программу, научилась отличать разные виды кабеля между собой, разобралась в дебрях ЕИС и госконтрактов. Не зачем оно мне надо?

Развитые математические способности . Иногда приходится вспоминать неожиданные вещи, к примеру, как перевести кубометры в метры в квадрате. Спорили тут с директором. Он утверждал, что если 1 кубометр это 1х1х1 метр, то 3 кубометра это 3х3х3 метра))) Но я победила.

Телепатия и предвидение. Без них работать будет трудно, бухгалтеры поймут. Нужно предвидеть следующий шаг руководства и заодно ФНС, а еще понимать с полуслова, о чем тебе говорят.

А что по профессиональным навыкам? Насколько растет сейчас главный бухгалтер год от года?

Буквально на днях мы запустили новый курс «Профессия «Главный бухгалтер». Естественно и как главред, и как главбух пошла заинтересованно смотреть, что там такого нового.

Просто, чтобы вы понимали, какие навыки главбуху сейчас нужны:

Т.е. раньше хорошему главбуху нужно было грамотно вести учет, сдавать отчеты и отбиваться при проверках, а теперь этого мало! Финансовый менеджемент? Маркетплейсы? Управленка?

А вы на себе почувствовали как изменилась профессия?

Нет, все базовое, родное осталось. Порадовало, что уклон в учебе сделали методологи на практике. Я даже свою учебу вспомнила. Нам давали задания по компании, мы ее как будто вели от создания до закрытия. Составляли ведомости, балансы, считали зарплату. Вы это чудесное время — составление всех документов на бумаге — застали? Я — да))

В курсе все так же, только уже не бумажные бланки заполняем, а ведем три компании с разными СНО в 1С.

Кстати, забавно было, когда задача у всех одна на учебе, а результаты разные. Ох, эти поиски ошибок))) Мое любимое хобби. Любопытно, будут ли студенты «Клерка» спрашивать друг у друга «дай списать»?

Вообще мне нравится упор на практику. Посмотрите, сколько выходит из вузов бухгалтеров с одной теорией в голове, сколько бесполезных курсов, где все по верхам. Рада, что «Клерк» тут не подвел. Ребята, кстати прямо так и написали на странице курса:

Вернемся к нашим баранам)))

Кто работает главным бухгалтерам — а вы готовы к этим лихим переменам в профессии? Я не говорю о постоянной смене НК — к этому уже привыкли, я про то, что от нас уже хотят совсем других навыков, не таких как даже еще пару лет назад.

Я пока для себя не решила — надо оно мне или нет. Как главред прогрессивного «Клерка» понимаю, что как бы мы не хихикали над ИИ, а ведь нейросети скоро плотно войдут в нашу жизнь, даже не заметим. Как бухгалтерам старой школы влиться в эту новую жизнь?

Программы распознавания документов уже сейчас позволяют залить в 1С массу документов чуть не одним кликом. Банки создают экосистемы для людей и бизнеса. ФНС автоматизируется.

Тут остается только выбирать — или брать себя в руки и идти в ногу с прогрессом, или уходить из профессии. Уверена, что «обычный» бухгалтер скоро будет не нужен (и вспомним мы того же Кудрина, кстати, 8 лет прошло вот с этой статьи — кто скажет, что не сбылось?).

Посмотрит на самые востребованные профессии 2025 года. Там бухгалтеров нет.

Это значит, что «выживать» на рынке будут самые приспособленные, самые прокачанные, владеющие современными программами (не только 1С!).

Не агитирую, но предлагаю задуматься и пообсуждать. И обязательно загляните на страницу курса — важно ваше мнение, соответствует он современным запросам работодателя?

Жду комментарии)