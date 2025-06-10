Самые востребованные профессии 2025 года: работодатели ищут IT-специалистов и рабочих

В 2025 году ищут специалистов в сферах инноваций, технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Работодатели ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту и квалифицированных рабочих. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Самые востребованные профессии связаны с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.

«На специалистов по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных сейчас большой спрос. Зарплаты у них очень высокие. На начальном уровне можно зарабатывать 250 тысяч. У хорошего, опытного специалиста зарплата от 700 тысяч до миллиона в месяц», — сказала Лоикова.

Также востребованы аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры по облачным технологиям, ML-инженеры.

В здравоохранении ищут врачей узких практик. Не хватает медсестер и терапевтов. Из-за пандемии и старения населения вырос спрос на специалистов по телемедицине и цифровому здравоохранению, добавила эксперт.

В образовании не хватает учителей по математике, алгебре, геометрии, истории, русскому и английскому языкам, особенно в регионах. Также требуются разработчики образовательных программ с использованием ИИ и VR.

Работодателям нужны специалисты по управлению цепочками поставок, инженеры-робототехники, инженеры по дронам, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, специалисты по цифровому маркетингу, киберправу, цифровой безопасности. В части финансов, цифровой экономики – это блокчейн-разработчики, эксперты по Defi и цифровым активам.

Кроме того, наблюдается высокий спрос на представителей рабочих специальностей высокой категории. Это инженеры, строители, токари, монтажники, электрики, слесари, сантехники. Причем зарплаты у таких специалистов сопоставимы с оплатой труда руководителей, уточнила Лоикова.

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