Практически опыт работы с ЭТрН с 1 сентября 2026 года

I. Почему внедрение ЭТрН вызвало сложности у бизнеса?

У нас экспедиторская компания, и мы очень ответственно относимся к правильности оформления всех документов по выполняемым перевозкам: закрывающих, транспортных, товаросопроводительных и др.

Основной профиль нашей компании – международные грузоперевозки, и по России мы возим грузы в основном по маршруту от СВХ до склада клиента и в обратном направлении. Для подписания ЭТрН нужны грузоотправитель (или ЛОП – лицо, осуществляющее погрузку), а также перевозчик и грузополучатель.

Готовиться к внедрению ЭПД в свой документооборот мы начали еще в конце 2025 года. Но несмотря на то, что мы начали искать желающих для тестирования ЭТрН в длинном списке наших контрагентов загодя, нашли мы их лишь незадолго до 01.09.2026г.

С главной проблемой мы столкнулись уже в самом начале: подавляющее большинство СВХ, с которых мы забираем грузы, отказались подписывать ЭТрН в качестве ЛОП, поскольку подписание первого титула ЭТрН – это не только лишняя для них работа, но и ненужная ответственность.

С перевозчиками дела также обстояли безрадостно – среди автомобильных грузоперевозчиков много индивидуальных предпринимателей, работающих на себя, и многие из них в принципе не имеют ЭДО, и не следят за изменениями в законодательстве.

Разумеется, протестировать ЭТрН мы могли и в кругу своих ключевых партнеров, но нам в первую очередь была важна готовность остальных участников рынка, поскольку в, казалось бы, максимально обыденной автомобильной перевозке может принимать участие довольно большое количество лиц, и нужно найти им всем правильное место в ЭТрН, а также убедиться, что все участники знают, как им корректно заполнить и подписать свой титул.

Несмотря на то, что 140-ФЗ был подписан еще 07.06.2025, а новости о введении ЭТрН широко освещались на протяжении 2026 года, большáя часть участников рынка перевозок старательно избегала погружения в этот вопрос в надежде, что их это не коснется. И я очень могу их в этом понять – если бумажную ТН можно было заполнить не полностью, либо не подписать со своей стороны, а также переделать в случае обнаружения ошибок, то с ЭТрН дела обстоят далеко не так просто.

На текущий момент многие организации и ИП все еще придерживаются той точки зрения, что до 1 марта 2027 года можно никуда не спешить, поскольку штрафов за отсутствие ЭТрН нет, а также всячески пытаются применить к своим процессам исключения, допущенные Минтрансом для применения бумажной ТН.

Но факт состоит в том, что если вы должны были оформлять ТН до 01.09.26, то с очень большой вероятностью для вас ничего не меняется и с 01.09.2026, кроме того, что теперь ТН нужно подписывать в транспортном ЭДО. И если не начать внедрение ЭТрН и других обязательных ЭПД в свою работу уже сейчас, то после 01.03.2027 года времени на раскачку уже точно не будет.

Следующая проблема после неготовности контрагентов состоит в том, что сформировать ЭТрН не так-то просто. Нужно заполнить довольно большое количество обязательных полей, проигнорировать которые не получится. Да еще и заполнить эти поля нужно достоверной информацией, которая не всегда есть в наличии у сотрудника, ответственного за заполнение вашего титула ЭТрН. И если с характеристиками груза и маршрутом довольно просто разобраться, то определение грузоотправителя может вылиться в настоящее детективное расследование:

Кого указывать грузоотправителем, если у вас несколько экспедиторов и некоторые из них не принимают груз во владение?

Кто фактически выдает груз водителю? Кто ЛОП?

Какой у него идентификатор ЭДО? Подпишет ли он вам первый титул?

Как зовут сотрудника, осуществляющего погрузку, и что подтверждает его полномочия?

Дальше больше: