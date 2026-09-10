Практически опыт работы с ЭТрН с 1 сентября 2026 года

Юлия Ивкова, финансовый директор экспедиторской компании «Логионика»
I. Почему внедрение ЭТрН вызвало сложности у бизнеса?
У нас экспедиторская компания, и мы очень ответственно относимся к правильности оформления всех документов по выполняемым перевозкам: закрывающих, транспортных, товаросопроводительных и др.
Основной профиль нашей компании – международные грузоперевозки, и по России мы возим грузы в основном по маршруту от СВХ до склада клиента и в обратном направлении. Для подписания ЭТрН нужны грузоотправитель (или ЛОП – лицо, осуществляющее погрузку), а также перевозчик и грузополучатель.
Готовиться к внедрению ЭПД в свой документооборот мы начали еще в конце 2025 года. Но несмотря на то, что мы начали искать желающих для тестирования ЭТрН в длинном списке наших контрагентов загодя, нашли мы их лишь незадолго до 01.09.2026г.
С главной проблемой мы столкнулись уже в самом начале: подавляющее большинство СВХ, с которых мы забираем грузы, отказались подписывать ЭТрН в качестве ЛОП, поскольку подписание первого титула ЭТрН – это не только лишняя для них работа, но и ненужная ответственность.
С перевозчиками дела также обстояли безрадостно – среди автомобильных грузоперевозчиков много индивидуальных предпринимателей, работающих на себя, и многие из них в принципе не имеют ЭДО, и не следят за изменениями в законодательстве.
Разумеется, протестировать ЭТрН мы могли и в кругу своих ключевых партнеров, но нам в первую очередь была важна готовность остальных участников рынка, поскольку в, казалось бы, максимально обыденной автомобильной перевозке может принимать участие довольно большое количество лиц, и нужно найти им всем правильное место в ЭТрН, а также убедиться, что все участники знают, как им корректно заполнить и подписать свой титул.
Несмотря на то, что 140-ФЗ был подписан еще 07.06.2025, а новости о введении ЭТрН широко освещались на протяжении 2026 года, большáя часть участников рынка перевозок старательно избегала погружения в этот вопрос в надежде, что их это не коснется. И я очень могу их в этом понять – если бумажную ТН можно было заполнить не полностью, либо не подписать со своей стороны, а также переделать в случае обнаружения ошибок, то с ЭТрН дела обстоят далеко не так просто.
На текущий момент многие организации и ИП все еще придерживаются той точки зрения, что до 1 марта 2027 года можно никуда не спешить, поскольку штрафов за отсутствие ЭТрН нет, а также всячески пытаются применить к своим процессам исключения, допущенные Минтрансом для применения бумажной ТН.
Но факт состоит в том, что если вы должны были оформлять ТН до 01.09.26, то с очень большой вероятностью для вас ничего не меняется и с 01.09.2026, кроме того, что теперь ТН нужно подписывать в транспортном ЭДО. И если не начать внедрение ЭТрН и других обязательных ЭПД в свою работу уже сейчас, то после 01.03.2027 года времени на раскачку уже точно не будет.
Следующая проблема после неготовности контрагентов состоит в том, что сформировать ЭТрН не так-то просто. Нужно заполнить довольно большое количество обязательных полей, проигнорировать которые не получится. Да еще и заполнить эти поля нужно достоверной информацией, которая не всегда есть в наличии у сотрудника, ответственного за заполнение вашего титула ЭТрН. И если с характеристиками груза и маршрутом довольно просто разобраться, то определение грузоотправителя может вылиться в настоящее детективное расследование:
Кого указывать грузоотправителем, если у вас несколько экспедиторов и некоторые из них не принимают груз во владение?
Кто фактически выдает груз водителю? Кто ЛОП?
Какой у него идентификатор ЭДО? Подпишет ли он вам первый титул?
Как зовут сотрудника, осуществляющего погрузку, и что подтверждает его полномочия?
Дальше больше:
Есть ли у вас телефоны всех участников процесса перевозки?
Вы никого не забыли указать в наблюдателях?
Каким документом подтверждается право вашего перевозчика на владение транспортным средством?
II. В чем основная проблема: в данных, в процессах или в людях?
Нам с вами повезло, что электронная форма ТН существует уже несколько лет, в отличие от форм других ЭПД. Поэтому с технической точки зрения особых сложностей в применении ЭТрН не возникает – операторы ЭДО и государственная информационная система ЭПД уже «обкатали» этот документ. Вам нужны только компьютер, ЭЦП и интернет, чтобы начать обмен ЭПД. А перевозчику может быть достаточно только смартфона. Если же у вас возникнут какие-то сложности, то в интернете много статей и видео-инструкций, которые помогут вам все настроить.
Правила заполнения ЭТрН в целом такие же, как и для ТН, поэтому с заполнением ЭТрН вы обязательно справитесь. Самый сложный и объемный титул ЭТрН – это первый титул. Вероятно, в первое время вам понадобиться потратить существенное количество времени на заполнение и уточнение всех данных, необходимых для оформления ЭТрН, но вы быстро набьете руку. Если у вас есть какие-то сомнения по заполнению документа или выбору вашего сценария перевозки, а разобраться в законодательстве и правилах оформления ЭПД вам сложно, помните, что вы всегда можете поискать информацию на сайтах операторов ЭДО или обратиться за помощью к вашим контрагентам, взять консультацию у бухгалтера или юриста.
Таким образом, чтобы разобраться с ЭТрН, в первую очередь нужно только ваше желание.
III. Какие вопросы вызвали больше всего проблем у водителей, экспедиторов и перевозчиков?
Несмотря на то, что нет каких-либо непреодолимых трудностей в том, чтобы правильно начать и завершить весь цикл грузоперевозки по ЭТрН, на практике могут возникать следующие сложности:
1. Контрагент не видит ЭТрН у себя в ЭДО.
Чаще всего эта проблема обусловлена тем, что вы отправили ЭТрН вашему контрагенту на идентификатор ЭДО, которым данный контрагент не пользуется. Нужно сформировать и отправить ЭТрН повторно, указав верные идентификаторы ЭДО.
2. У контрагента отсутствует транспортный ЭДО.
Эта проблема решается за пару часов, так как подключить ЭДО очень просто, зарегистрировавшись на сайте оператора ЭДО и оплатив доступ (грузополучатели используют транспортный ЭДО без оплаты). Рекомендую выбирать ключевых операторов ЭДО с наибольшим количеством абонентов, поскольку их системы ЭДО работают наиболее стабильно, имеют наиболее удобный функционал и не вызовут проблем с обменом ЭПД в роуминге.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/oedo/search_edo/ - здесь можно получить официальную информацию об операторах ЭДО.
Поскольку проверяющие органы обещали не наказывать за незначительные нарушения в обмене ЭПД, то можно сильно не волноваться, если в первое время ваши контрагенты не смогут подписать ЭТрН в момент погрузки/выгрузки, а будут делать это с небольшим опозданием.
3. Трудно определить, какой сценарий перевозки описывает ваш случай и распространяются ли на вас исключения для применения бумажной ТН.
К сожалению, здесь очень сложно дать однозначные рекомендации, кроме того, что важно внимательно отнестись к вопросу и правильно внести все данные в ЭТрН, чтобы избежать возможных вопросов со стороны проверяющих органов в дальнейшем.
4. Грузополучатель не подписывает ЭТрН.
В настоящее время нет рабочих инструментов, чтобы это исправить, но вы можете оформить бумажную ТН, чтобы подстраховаться, а также включить в договор условие о штрафе за неподписание ЭТрН.
С перевозчиками и грузоотправителями таких проблем, как правило, не возникает, потому что без подписанной ЭТрН они рискуют не получить оплату.
5. Лицо, осуществляющее погрузку, (ЛОП) не подписывает ЭТрН.
Эта проблема сейчас не имеет однозначного решения, поэтому если вы не можете договориться с ЛОП о подписании первого титула ЭТрН, то в зависимости от ситуации первый титул может быть подписан лицом, владеющим грузом в момент начала перевозки, например, заказчиком перевозки или экспедитором.
6. Погрузка/выгрузка происходит во внерабочее время.
Сейчас вы вряд ли получите замечания от проверяющих органов, если подпишете свой титул с опозданием, указав при этом корректное время прибытия и убытия транспортного средства. Но важно помнить, что в ближайшее время вам необходимо выстроить свои бизнес-процессы так, чтобы подписание ваших титулов ЭТрН производилось в должный момент.
В завершение хочу отметить, что помимо ЭТрН есть ряд других перевозочных документов, обязательных к применению в электронном виде с 01.09.2026г:электронная складская расписка;
электронная экспедиторская расписка;
электронное поручение экспедитору;
электронный заказ (заявка);
электронные ж/д и авианакладные;
электронный путевой лист (при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Обратите внимание, что неформализованный перевозочный документ, отправленный в формате PDF (DOC и др.) через систему ЭДО, не является ЭПД.
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