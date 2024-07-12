❓8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС, на которые у бухгалтеров пока нет ответов

Вот некоторые из вопросов, которые беспокоят многих и на которые хотелось бы получить ответы:

По авансам: при УСН 5% вычет с авансов тоже нельзя будет применять, т.к. это тоже вычет, или это не вычет, и его можно будет применять? А для авансов в авансовых счетах-фактурах ставка какая будет — 5/105? Есть такая?

По учёту у ИП: ИП не обязаны вести бух. учет, но с введением НДС — придётся? Иначе как учитывать НДС, который надо считать по начислению? Покупать бухгалтерскую программу, ЭЦП, подключаться к ТКС.

Про три года применения: если выручка в 2024 году больше 60 млн, в 2025 году применяется ставка НДС 5%, но в 2025 году выручка менее 60 млн — налогоплательщик все равно 3 года будет обязан работать с НДС 5% или можно будет получить освобождение?

По ценам: при превышении лимита в 60 млн что делать с договорами, заключенными до превышения без учета НДС, при отказе покупателя/заказчика увеличить цену договора — платить из собственных средств? А НДС накручивать сверху или считать в том числе? А если договор исполнен частично до превышения, а частично после превышения?

По возврату ДС: как считать превышение лимита при возврате денежных средств? Пример: был доход за 9 мес. 50 млн, получили в октябре аванс 20 млн, а в ноябре вернули 15 млн. Что в этом случае с НДС?

По расчету превышения: доход для УСН, видимо, будет считаться после вычета НДС. Пример: доход 61 млн, есть превышение, посчитали НДС 5%, вычли из дохода — получился доход УСН 57,95, т.е. превышения лимита нет. Или есть?

По ККМ: при использовании ККМ при превышении лимита все чеки с начала месяца, в котором произошло превышение, становятся пробитыми с нарушением? И нужно будет формировать чеки коррекции, даже если их по несколько сотен в день?