Самовольные премии: куда заведут босса такие шутки?

Заключение Верховного Суда

Решение судов низших инстанций отменяется, дело направляется на повторное рассмотрение в Арбитражном суде города Москвы с целью полного анализа обстоятельств и возможного восстановления справедливости в рамках действующего законодательства.



Таким образом, основное содержание документа сводится к установлению факта нарушений корпоративных процедур, злоупотреблений полномочиями руководством компании и необходимости тщательной проверки фактов в дальнейших инстанциях. А так же это означает, что если будет установлено, что директор действовал в ущерб компании и её участникам ради собственной выгоды, то он обязан вернуть выплаченные себе суммы обратно в бюджет предприятия. В случае возникновения конфликтных ситуаций действиями руководителя, наша команда готова предложить профессиональную поддержку в рамках предварительного рассмотрения дела и в процессе судопроизводства, предоставляя услуги по финансовому и экономическому анализу.