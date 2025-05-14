Самовольные премии: куда заведут босса такие шутки?

В современном мире корпоративного управления, где прозрачность и честность играют ключевую роль, возникает множество случаев, когда руководители компаний принимают решения, не соответствующие интересам организации или её акционеров. Одной из таких ситуаций является самовольное назначение премий самим себе.
Что случилось?
Недавние Определение ВС РФ от 11.04.2025 N 305-ЭС24-22998 по делу № А40-215730/2023 : директор одной из организаций без согласования с советом директоров назначил себе значительную премию. Вопрос о законности подобных действий вызывает много споров. С точки зрения закона такие действия могут быть рассмотрены как злоупотребление полномочиями.
Суть спора
Документ представляет собой судебное разбирательство, инициированное акционерным обществом против бывшего генерального директора господина А. Общество требует взыскать убытки в размере 71 805 797 рублей, возникшие вследствие неправомерных выплат премий и вознаграждений самим себе и другим сотрудникам.
Основные моменты дела
Действия господин А.:
Самостоятельно установил себе премию в размере 48 331 922 рубля, без согласования с Советом директоров.
Выдавал премии своему заму — Х. (16 397 600 рублей) также без надлежащего согласования.
Позиция Общества
Общество утверждает, что такие действия нарушают нормы корпоративного законодательства, регулирующие порядок выплаты вознаграждений и бонусов руководству компаний. Генеральный директор обязан соблюдать принципы добросовестности и прозрачности, получать согласие Совета директоров на крупные выплаты.
Решение нижестоящих судов. Первоначально суды отклонили иск, мотивируя это тем, что:
Право устанавливать вознаграждение входит в компетенцию генерального директора.
Практика подобных выплат была обычной для общества и не привела к негативным последствиям.
Итоги Верховного Суда
Верховным судом было признано, что суды предыдущих инстанций допустили серьезные нарушения норм материального права.
Отмечено, что выплата премий должна происходить только после одобрения Советом директоров и утверждения на собраниях акционеров.
Установлено, что в данном случае процедуры одобрения соблюдены не были.
Акцентировано внимание на значительном превышении обычного уровня вознаграждений, что ставит под сомнение справедливость и обоснованность выплат.
Заключение Верховного Суда
Решение судов низших инстанций отменяется, дело направляется на повторное рассмотрение в Арбитражном суде города Москвы с целью полного анализа обстоятельств и возможного восстановления справедливости в рамках действующего законодательства.
Таким образом, основное содержание документа сводится к установлению факта нарушений корпоративных процедур, злоупотреблений полномочиями руководством компании и необходимости тщательной проверки фактов в дальнейших инстанциях. А так же это означает, что если будет установлено, что директор действовал в ущерб компании и её участникам ради собственной выгоды, то он обязан вернуть выплаченные себе суммы обратно в бюджет предприятия. В случае возникновения конфликтных ситуаций действиями руководителя, наша команда готова предложить профессиональную поддержку в рамках предварительного рассмотрения дела и в процессе судопроизводства, предоставляя услуги по финансовому и экономическому анализу.
Комментарии1
Сидишь, оформляешь премию директору за "особые заслуги", а внутри только один вопрос: а мы точно одну и ту же компанию спасаем каждый квартал?