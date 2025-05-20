Решение Верховного Суда по спорному контракту без торгов

Контракт стоимостью более 38 миллионов рублей был аннулирован как недействительный. Причиной послужило его заключение без проведения конкурсных процедур, что было оправдано срочностью и международной обстановкой. Попытки пересмотра дела в Верховном Суде не увенчались успехом, подчеркнув важность соблюдения правил конкуренции при государственных закупках. Это решение закрепило правовую позицию о недопустимости обхода конкурентных торгов даже при фактическом исполнении контракта и произведенных платежах. Прецедент подтвердил принцип верховенства закона в сфере заключения государственных контрактов, на примере дела о ремонте школьного здания.
Заключение договора с единичным исполнителем
Власти опирались на региональное законодательство, которое было принято в рамках национального проекта, чтобы подписать контракт без конкурса. Но судебные органы указали на отсутствие доказательств, которые бы оправдывали такое исключение. Утверждения о необходимости срочного выполнения работ и существовании особых условий, связанных с санкциями, не нашли своего подтверждения в виде официальных документов. Также не было предоставлено информации о рыночном анализе, объяснений по поводу невозможности проведения аукционов и анализа экономической конъюнктуры, что является обязательным по текущим законодательным требованиям.
Выводы суда по спорному контракту
Судебные органы признали договор, заключенный с нарушениями определенных статей Федерального закона №44-ФЗ, абсолютно недействительным. Хотя исполнение работ было подтверждено, и оплата проведена, суды подчеркнули недопустимость платежей по недействительной сделке и отсутствие права на компенсацию без законного основания. В качестве санкций подрядчик был обязан вернуть в бюджет полученные средства в размере 38,6 миллиона рублей. Суд решил, что одностороннее применение реституции является законным. Судебное решение направлено на предотвращение практики обхода законодательства, даже если это оправдывается социальными или экономическими проблемами.
Приоритеты в области закупок
Решение Верховного Суда РФ подчеркивает ключевые аспекты в сфере закупок. Основное внимание уделено общественным интересам, а также соблюдению правил честной конкуренции и открытости процедур. Эти принципы остаются важными, несмотря на конкретные цели или итоги выполнения контрактных обязательств. Ссылка на документ: Определение ВС РФ от 5 мая 2025 года № 308-ЭС25–2643 по делу А20–3695/202.
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