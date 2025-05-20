Решение Верховного Суда по спорному контракту без торгов

Выводы суда по спорному контракту

Судебные органы признали договор, заключенный с нарушениями определенных статей Федерального закона №44-ФЗ, абсолютно недействительным. Хотя исполнение работ было подтверждено, и оплата проведена, суды подчеркнули недопустимость платежей по недействительной сделке и отсутствие права на компенсацию без законного основания. В качестве санкций подрядчик был обязан вернуть в бюджет полученные средства в размере 38,6 миллиона рублей. Суд решил, что одностороннее применение реституции является законным. Судебное решение направлено на предотвращение практики обхода законодательства, даже если это оправдывается социальными или экономическими проблемами.

Приоритеты в области закупок

Решение Верховного Суда РФ подчеркивает ключевые аспекты в сфере закупок. Основное внимание уделено общественным интересам, а также соблюдению правил честной конкуренции и открытости процедур. Эти принципы остаются важными, несмотря на конкретные цели или итоги выполнения контрактных обязательств. Ссылка на документ: Определение ВС РФ от 5 мая 2025 года № 308-ЭС25–2643 по делу А20–3695/202.