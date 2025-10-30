Правовое значение классификации товаров: роль разграничения по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии с ОПИ ТН ВЭД

📌 В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) (действовавшего в период декларирования товаров) перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза.

📌 Пунктом 1 статьи 179 ТК ТС предусмотрено, что товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим Кодексом.

📌 Согласно пункту 1 статьи 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено настоящим Кодексом.

📌 В соответствии со статьей 181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные сведения о товарах, в том числе о классификационном коде товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

📌 В соответствии с пунктами 1-3 статьи 52 ТК ТС товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы. В случае выявления неверной классификации товаров таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по классификации товаров по форме, определенной законодательством государств - членов Таможенного союза.

Аналогичные положения содержатся в статье 20 ТК ЕАЭС, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 которой таможенный орган осуществляет классификацию товаров, в том числе в случае выявления таможенным органом как до, так и после выпуска товаров их неверной классификации при таможенном декларировании. В этом случае таможенный орган принимает решение о классификации товаров.

📌 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 утверждены единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза, которым предусмотрены Основные правила интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ОПИ).

📌 В целях обеспечения единообразия толкования ТН ВЭД ЕАЭС при классификации товаров Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №522 утверждено Положение о порядке применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации товаров (далее - Положение).

📌 Пунктом 5 Положения установлено, что ОПИ предназначены для обеспечения однозначного отнесения конкретного товара к определенной классификационной группировке, кодированной на необходимом уровне.

📌 В соответствии с ОПИ № 1 классификация товаров осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам и группам, и если такими текстами не оговорено иное, в соответствии с ОПИ №№ 2, 3, 4 и 5 где это применимо.

📌 В соответствии с ОПИ № 6 для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями ОПИ №№ 1-5 при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми.

📌Выбор конкретного кода ТН ВЭД всегда основан на оценке признаков декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания связан с полнотой и достоверностью сведений о товаре (определенного набора сведений, соответствующих либо не соответствующих действительности). Правовое значение при классификации товаров имеет их разграничение (критерии разграничения) по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии ОПИ ТН ВЭД.

📌 Товар подлежит классификации в той товарной позиции, текст которой включает наиболее полное описание основных свойств, характеристик, функционального назначения и области применения товара.

Правилом 3 ОПИ, предусмотрено в случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров осуществляется следующим образом:

а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим описанием. Однако когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описание товара.

б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот критерий применим.

в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров.

📌 Вывод

Правильная классификация товаров по ТН ВЭД имеет ключевое значение для таможенного декларирования и определения таможенных платежей. ОПИ ТН ВЭД обеспечивают единообразие в толковании товарных позиций и помогают избежать ошибок при классификации. Важно учитывать все характеристики товара и следовать установленным правилам для точного выбора кода ТН ВЭД.