Реестр подставных лиц и аннулирование деклараций: как ФНС планирует легализовать разрыв цепочек НДС к 2027 году

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений утвердила дорожную карту борьбы с «бумажным» НДС. До 1 февраля 2027 года ФНС должна запустить федеральный реестр подставных лиц на базе данных ОРД МВД и ФСБ, а до 1 марта 2027-го — разработать механизм аннулирования принятых налоговых деклараций. Разбираем юридические лакуны проекта, алгоритм работы АСК НДС-2 после изменений и тактику защиты налогоплательщика.

1. От ручного контроля к автоматизированному черному списку Сейчас исключение из книги покупок операций с сомнительным контрагентом происходит точечно. Инспекторы ссылаются на материалы дел в рамках комиссий по легализации налоговой базы, но формального реестра номиналов не существует. Новый инструмент меняет парадигму. В отличие от текущих баз массовых адресов или директоров, источником данных станут результаты оперативно-розыскной деятельности. Это означает автоматическое присвоение статуса «неблагонадежный» без проведения полноценной предпроверки или ВНП. Для бухгалтера это сигнал: если ИНН контрагента попадает в этот реестр, любые ссылки на должную осмотрительность (ст. 54.1 НК РФ) будут разбиваться о факт его официального признания фиктивным силовым ведомством.

2. Анатомия аннулирования декларации: дыра в Налоговом кодексе На сегодняшний день НК РФ не содержит процедуры отзыва или аннулирования уже принятой (прошедшей форматно-логический контроль) декларации. На практике налоговики исключают сведения из информационного ресурса АСК НДС-2 программными методами, де-факто обнуляя реализацию поставщика-дублера. Покупатель получает расхождение вида «Разрыв», но юридически декларация продавца числится сданной. Оспорить такие действия можно через жалобу в УФНС, ссылаясь на отсутствие правового основания. Если новый механизм узаконят, процедура станет прозрачной для системы, но фатальной для покупателя:

Декларация номинального звена удаляется из цикла обработки.

Цепочка вычетов прерывается автоматически.

У покупателя исчезает источник формирования вычета. Источник восстановления налога меняется: вместо решения по проверке основанием станет техническое уведомление об аннулировании записи в системе.

3. Камеральная проверка как точка невозврата Поручение ФНС, МВД и СК выработать единый подход к выявлению подделок счетов-фактур на этапе камералки опирается на судебную практику по новой ст. 173.3 УК РФ. Для бухгалтерского блока это означает отказ от старой тактики «сдадим — там разберутся». Алгоритмы сопоставления счетов-фактур начнут подсвечивать технические несоответствия (подпись неуполномоченного лица, несоответствие ЭЦП, аномалии IP-адресов отправителя отчетности) еще до истечения трехмесячного срока проверки. Претензии за периоды 2023–2025 годов, которые бизнес массово оспаривает сейчас из-за позднего выявления разрывов, уйдут в прошлое. Налоговая получит право блокировать проблемные вычеты в режиме реального времени.

4. Математика уголовного дела: как следователи считают недоимку (Постановление № 48) Уголовная ответственность наступает только при достижении крупного или особо крупного размера ущерба. Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 48, расчет ведется со строгими правилами:

Только тело долга. В расчет принимаются исключительно суммы неуплаченных налогов и сборов. Пени и штрафы за нарушение налогового законодательства в объем преступления НЕ входят.

Три финансовых года подряд. Период расчета ограничен тремя годами (обычно календарными), однако ответственность может наступить даже за один конкретный квартал, если сумма ущерба сразу перешагнула порог. Срок давности начинает течь по окончании срока уплаты последнего налога из этой цепочки.

Раздельный учет компаний. Если бенефициар руководит несколькими организациями, недоимка считается по каждой из них отдельно. Действия квалифицируются как совокупность преступлений, а не одно общее дело.

Нюанс трактовки сроков. Существует спорная практика включения в расчет недоимки, сроки уплаты которой вышли за пределы этих трех лет, что потенциально расширяет окно риска для бизнеса.

Важно учитывать актуальные пороги по ст. 199 УК РФ (для организаций):

Крупный размер — от 18,75 млн руб. за три года.

Особо крупный размер — от 56,25 млн руб. за три года. При этом главным риском остается передача материалов в Следственный комитет при сумме незаконного возмещения свыше 250 тыс. рублей. Суды часто суммируют недоимку с пенями и штрафами за все три года, что легко перепрыгивает любой уголовный порог.

5. Усиление контроля за возмещением Согласно отчетам 2-НК, доля камералок с отказом в возврате составляет около 8%, но средний чек снятых сумм вырос с 2,2 млн до 3,2 млн рублей. Незаконное возмещение теперь жестко квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ, где особо крупный размер начинается от 1 млн руб., либо по специальным предпринимательским частям — от 3 до 12 млн руб.). Компании неизбежно перейдут к стратегии консервативного переноса вычетов во избежание прямых запросов на возврат денежных средств с ЕНС.

Резюме для методолога и главбуха: комплаенс-контроль 2.0 Поскольку критерии ОРД закрыты, единственным способом защиты остается превентивная фильтрация входящего потока документов. Стандартная выписка из ЕГРЮЛ больше не является доказательством реальности контрагента. Необходимо внедрить расширенный регламент проверки:

Анализ транзитности: сверка оборотов по банку с суммами начисленного НДС, проверка наличия ресурсов (склады, транспорт).

Контроль ЭДО: верификация полномочий подписанта счета-фактуры через актуальные доверенности в реестре МЧД.

Мониторинг черного списка: регулярная перекрестная проверка пула поставщиков по открытым реестрам судебных дел, исполнительных производств и будущему реестру ФНС.

Сбор защитного файла: формирование локальных нормативных актов (ЛНА) о порядке проверки контрагентов, чтобы доказать коммерческую цель сделки, а не только ее документарную чистоту.

P.S. Использование сторонних сервисов скоринга целесообразно лишь как первый этап фильтрации. Финальное решение об отнесении затрат на расходы и принятии НДС к вычету должно приниматься на основе внутренней юрид