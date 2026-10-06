Как пивоварни пытались оспорить доначисления на миллионы и почему кассация выбрала сторону ФНС

Резюме для главбухов: что изменилось на практике

Если перевести судебные формулировки на язык бухгалтерии, вырисовывается четыре жестких правила выживания:

1. Налоговая реконструкция умерла (если вы молчали) Раньше можно было в конце проверки сказать: «Ладно, мы схитрили, вот реальные данные, посчитайте нам налог только с маржи». Теперь этот фокус не работает. Если вы не предоставили честные цифры в ходе проверки, суд разрешит ФНС начислить налоги «по полной» — со всей стоимости реализации, включая акцизы и НДС. В обоих кейсах суды отказали в реконструкции именно из-за отсутствия содействия налогоплательщика.

2. Ваши ИП и магазины — это не «другой бизнес» Для налоговой завод и магазин на патенте — единая экономическая единица. Инспекторы первым делом сравнивают две цифры:

Сколько пива вы официально отгрузили своему ИП.

Сколько пива пробито по кассе (ККТ) в его магазине. Если магазин продал больше, чем купил у вас официально (как в деле «Клейна» через ИП Балян), для суда это 100% доказательство производства «левого» товара. Единые IP-адреса, общие вывески и родственные связи только усугубляют вину.

3. Смотрите, кому продаете (Должная осмотрительность 2.0) В деле «Клейна» завод отгружал квас компаниям, которые занимаются памятниками, ритуальными услугами и торговлей камнем. Для ФНС это мгновенный сигнал: контрагент фиктивный, он не может покупать такие объемы. Если ваш покупатель занимается бизнесом, которому ваш товар не нужен, ждите встречную проверку. Суд признает это искусственной цепочкой для вывода выручки.

4. Первичка больше не царица доказательств Наличие красивых накладных и счетов-фактур больше не спасает. Налоговая смотрит на физику процесса. В деле «Клейна» бухгалтерские отчеты о производстве кваса суд даже не стал рассматривать, потому что математика победила: 450 тонн солода не могли превратиться в заявленный объем кваса.

Сколько тонн солода купили?

Сколько воды потратили?

Совпадают ли остатки в ЕГАИС с чеками ККТ? Если цифры не бьются, никакой «правильный» документооборот не поможет.

Главный риск 2026 года — не отсутствие первички, а наличие «белых пятен» в данных ЕГАИС и ККТ ваших контрагентов. В условиях тотального цифрового контроля (ЕГАИС, АСК НДС-2, онлайн-кассы) защита через «процедурные придирки» больше не работает против объективной экономической реальности. Суды окончательно выбрали сторону ФНС: если есть физическая возможность произвести товар и разрыв в его учете — налоги будут начислены расчетным путем, и оспорить это будет практически невозможно.