Как пивоварни пытались оспорить доначисления на миллионы и почему кассация выбрала сторону ФНС

В 2026 году налоговая служба окончательно перестала играть в «угадайку» с алкогольными производителями. Два недавних постановления — АС Северо-Кавказского округа № А63-9547/2025 (дело «Крайсберг») и АС Северо-Западного округа № А66-3956/2025 (дело «Эрнста Клейна») — показывают: эпоха споров о процедурных нарушениях закончилась. Суды больше не готовы слушать жалобы на «неправильные техкарты», если видят дыру в расходе солода или несовпадение данных ЕГАИС и кассовых чеков.
Ниже — разбор того, как были устроены схемы, как защищались заводы и почему их аргументы разбились о расчетную методику ФНС.
Фабулы дел: что скрывали заводы
Кейс №1: ООО «Крайсберг» (Ставрополь) — «Пиво под прикрытием ИП» Завод произвел 813,6 тыс. литров пива, которое не попало в ЕГАИС. Чтобы легализовать сырье для этого объема, использовались документы взаимозависимого ИП (свояка директора), а продавали продукцию через фирменный магазин другого родственника. Цена вопроса: 17,8 млн руб. акциза, 5 млн руб. НДС, 6,5 млн руб. налога на прибыль.
Кейс №2: ООО «Пиво-медоваренный завод Эрнста Клейна» (Тверь) — «Пиво под видом кваса» Завод официально выпускал квас «Хлебный». Однако из 450 тонн закупленного солода на легальное производство (согласно ЕГАИС) ушло менее 22%. Остальное, по мнению ФНС, превратилось в неучтенное пиво, которое продали «сомнительным» покупателям под видом кваса. Цена вопроса: 35,4 млн руб. акциза, 12,4 млн руб. НДС, 5,3 млн руб. налога на прибыль.
Сравнительный анализ: Тактика защиты vs Оружие ФНС
ООО «Крайсберг» (Атака на физику)
ООО «Эрнста Клейна» (Атака на процедуру)
Линия защиты
«Мы не могли это сварить». Юристы утверждали, что в 2020 году мощностей не хватало (новый ЦКТ смонтировали в 2021-м), а расчеты ФНС по ст. 31 НК РФ — это пальцем в небо.
«Ваша бумажка незаконна». Завод вцепился в технологическую инструкцию по квасу. Ее изъяла полиция (МВД), а не налоговая (ст. 92 НК РФ). Значит, расчет расхода солода — недопустимое доказательство.
Контрвыпад ФНС
Консолидация и ресурсы. Инспекторы показали общие IP-адреса банка, единый КПП на территории и займы от ИП-свояка на 75 млн руб. Также доказали, что покупатели продали больше пива, чем официально купили у завода.
Синхронизация данных. ФНС взяла норму: на 10 л кваса нужно 0,8 кг солода. Завод списал 2,34 кг. Разница в 352 тонны сырья математически превратилась в 1,2+ млн литров пива. Плюс нашли «ритуальщиков» среди покупателей кваса и разрыв ЕГАИС/ККТ в рознице внучки директора.
Вердикт кассации
Отказ в реконструкции. Суд указал: завод сам заявлял в Росалкогольрегулирование мощность в 3 млн литров. Уклонение от предоставления реальных данных лишает права требовать от ФНС идеальной точности.
Доказательства приняты. Суд сослался на ст. 82 НК РФ: использовать материалы ОРМ (полиции) можно. Переоценивать техкарты кассация не вправе. Фиктивный квас не перекрыл физический расход солода.
Резюме для главбухов: что изменилось на практике
Если перевести судебные формулировки на язык бухгалтерии, вырисовывается четыре жестких правила выживания:
1. Налоговая реконструкция умерла (если вы молчали) Раньше можно было в конце проверки сказать: «Ладно, мы схитрили, вот реальные данные, посчитайте нам налог только с маржи». Теперь этот фокус не работает. Если вы не предоставили честные цифры в ходе проверки, суд разрешит ФНС начислить налоги «по полной» — со всей стоимости реализации, включая акцизы и НДС. В обоих кейсах суды отказали в реконструкции именно из-за отсутствия содействия налогоплательщика.
2. Ваши ИП и магазины — это не «другой бизнес» Для налоговой завод и магазин на патенте — единая экономическая единица. Инспекторы первым делом сравнивают две цифры:
Сколько пива вы официально отгрузили своему ИП.
Сколько пива пробито по кассе (ККТ) в его магазине. Если магазин продал больше, чем купил у вас официально (как в деле «Клейна» через ИП Балян), для суда это 100% доказательство производства «левого» товара. Единые IP-адреса, общие вывески и родственные связи только усугубляют вину.
3. Смотрите, кому продаете (Должная осмотрительность 2.0) В деле «Клейна» завод отгружал квас компаниям, которые занимаются памятниками, ритуальными услугами и торговлей камнем. Для ФНС это мгновенный сигнал: контрагент фиктивный, он не может покупать такие объемы. Если ваш покупатель занимается бизнесом, которому ваш товар не нужен, ждите встречную проверку. Суд признает это искусственной цепочкой для вывода выручки.
4. Первичка больше не царица доказательств Наличие красивых накладных и счетов-фактур больше не спасает. Налоговая смотрит на физику процесса. В деле «Клейна» бухгалтерские отчеты о производстве кваса суд даже не стал рассматривать, потому что математика победила: 450 тонн солода не могли превратиться в заявленный объем кваса.
Сколько тонн солода купили?
Сколько воды потратили?
Совпадают ли остатки в ЕГАИС с чеками ККТ? Если цифры не бьются, никакой «правильный» документооборот не поможет.
Главный риск 2026 года — не отсутствие первички, а наличие «белых пятен» в данных ЕГАИС и ККТ ваших контрагентов. В условиях тотального цифрового контроля (ЕГАИС, АСК НДС-2, онлайн-кассы) защита через «процедурные придирки» больше не работает против объективной экономической реальности. Суды окончательно выбрали сторону ФНС: если есть физическая возможность произвести товар и разрыв в его учете — налоги будут начислены расчетным путем, и оспорить это будет практически невозможно.