Проиграли битву, но выиграли войну по госпошлине: как ООО потеряло 14,6 млн убытка из-за путевых листов без номеров

Путевые листы-невидимки. В документах не было адресов объектов и госномеров. Суд сослался на преюдициальное дело № А12-678/2025 (спор за 1 квартал 2024 года): если машина могла работать одновременно на трех разных субподрядчиков, «Организация должна доказать, что платила именно за свои часы. Без номеров и привязки к КС-2 это невозможно.

Мертвые души и ИП-камикадзе. Налоговая через ст. 93.1 НК РФ выяснила, что у ИП, выполнявшего общестроительные работы, в штате один человек. Суд посчитал это доказательством отсутствия реальности работ.

Ошибка в квалификации. Работы по контролю сварных швов (обязательные по приказу Ростехнадзора № 534) компания учла как косвенные расходы. Суд указал: это часть технологического процесса на конкретном объекте, значит, это прямые затраты в НЗП.

Откуда взялось дело № А12-678/2025 и почему оно «убило» текущий спор? В решении судья упоминает, что по аналогичным расходам за 1 квартал 2024 года уже есть вступивший в силу судебный акт. Это и есть дело № А12-678/2025 .

Для целей текущего дела № А12-4724/2026 это означает преюдицию (ч. 2 ст. 69 АПК РФ). Суду не нужно было заново проверять путевые листы ИП или акты ИП . Было официально установлено, что документы ООО не позволяют идентифицировать технику и связать ее с доходами. Как только этот факт зафиксировали в деле за 1 квартал, проигрыш в деле за 6 месяцев стал неизбежным техническим вопросом.

Танцы с документами: как Управление «догоняло» суд Налогоплательщик играл с УФНС по Волгоградской области в «догонялки» прямо во время судебных разбирательств. Как только начиналось очередное заседание, Управление, получив пачку новых документов через «Мой Арбитр», выносило очередное решение (№ 24 от 11.03.2026, № 69 от 26.05.2026 и № 97 от 10.08.2026), признавая еще кусочек расходов.

В итоге из 17,7 млн непринятых расходов инспекция «сама» вернула 5,6 млн. Суду осталось только подвести черту под этой бюрократической чехардой и отказать в оставшейся части, так как по ключевым расходам (аренда спецтехники и работы ИП) документы так и не стали идеальными.

В ходе этой «догонялки» сумма налога к доплате за 6 месяцев 2024 года составила 0 рублей. Однако из-за того, что компания не смогла документально подтвердить связь аренды и услуг с конкретными актами КС-2, убыток уменьшился с 26,2 млн до 6,3 млн (а после финального перерасчета остался непринятым в размере 14,6 млн руб.). Казалось бы, победа. Но в налоговом учете "0 налога" не всегда означает "сохраненные деньги". Изначально компания заявила убыток в 26,2 млн рублей, чтобы перенести его на будущие периоды . В ходе "догонялок" с УФНС сумма непринятого убытка менялась: сначала инспекция срезала почти 20 млн, затем, после уточнения расчетов и исправления технических ошибок (письмо УФНС от 31.08.2026), финальная цифра застыла на отметке 14,67 млн рублей. Итог: из 26,2 млн "налоговой заначки" у компании осталось только 11,6 млн рублей (26,2 - 14,67)

Единственная победа: суд взыскал с МИФНС госпошлину 50 000 руб., признав, что изначальное решение августа 2025 года было незаконным, так как нарушило права компании на момент его вынесения.

Как защитить расходы на спецтехнику: инструкция Чтобы не повторить судьбу данного ООО, в актах и путевых листах должны быть: