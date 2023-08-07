Чем порождается задача? И почему генерировать задачи гораздо проще «от проблем»

В этой статье постараемся понять, что становится источником задачи? Откуда они «произрастают» — берут корни?

Не разгрызёшь ореха, так не съешь и ядра.

Ранее в статье «Что такое задача?» мы описали, какими обязательными атрибутами должна обладать задача. Затем разъяснили, что такое целевой результат задачи. Рассказали, как отделять НЕфункциональные задачи и псевдозадачи. Выяснили отличия задачи от цели и действия. То есть научились идентифицировать задачу.

Теперь давайте исследуем, чем порождается задача?

Постараемся понять, что становится источником задачи? Откуда они «произрастают» — берут корни?

Благодаря этому мы научимся идентифицировать задачи как можно раньше — у истоков. И это позволит нам в дальнейшем построить алгоритмы генерирования задач.

Задача порождается проблемой (от греч. problema — преграда, трудность, препятствие), то есть встречей с сопротивлением, препятствием, преградой, трудностью.

Преодоление проблемы (преграды, трудности) заключается в формулировании потребности по её устранению, в дальнейшем поиске изъяна[1], порождающего проблему и в выборе мысленного образа варианта воздействия на объект (или в отношении объекта) для достижения желаемого конечного состояния и/или положения объекта[2].

Как мы писали выше в статье «Что такое задача?», выбранный мысленный образ варианта воздействия на объект – это и есть задача.

А желаемое конечное состояние и/или положение объекта — это целевой результат задачи. О чём мы писали в статье «Что такое целевой результат задачи?».

Итак, образ варианта воздействия на объект известен — это задача, не известен – проблема.

Отсюда, задача порождается проблемой.

Если мы обратимся к толковому словарю, то увидим, что греческое слово «problema» имеет ещё одно значение — задача.

Поэтому я и говорю, что надо поступать просто, преобразовывать проблему в задачи и далее выполнять задачи, управляя задачами, вернее потоком задач[3], так как их в каждый момент времени порождается и выполняется очень много и разного вида.

Таким образом, генерировать задачи гораздо проще «от проблем». То есть сначала надо определить проблему, затем найти способ преодоления этой проблемы и сформулировать задачу.

Получается цикл: проблема-задача. Его можно повторять цикл за циклом.

В результате, из проблем порождается задача за задачей.

Ну и понятно, что из всего сказанного выше следует, что, если сопротивления удовлетворению потребности нет вообще (т. е. если нет проблем), НЕ надо формулировать и определять задачи, то есть не нужен и труд[4]. Причём никакой, ни физический, ни интеллектуальный.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] — Об изъяне я рассказываю далее в статье «Понятие «проблема»» в разделе «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»».

[2] — О том как это происходит, я, по сути, демонстрирую на протяжении всего блога, а как это делается алгоритмически, я рассказываю в разделе «Технология управления задачами».

[3] — Что такое поток задач, смотри в статье «Поток задач» в разделе «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ».

[4] — О том, что такое «труд» в контексте настоящего блога, и как он связан с понятием «задача», я подробнее расскажу в статье «Труд» в разделе «Предпосылки появления потребности в повышении производительности интеллектуального труда».

[5] — См. статью «Принципы системы управления потоком задач» в разделе «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».