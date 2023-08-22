Менеджмент. Понятие «сущность». Пример взаимосвязи и иерархии сущностей. Часть 2

Продолжаем рассуждать на тему «сущности». В этой статье рассмотрим взаимосвязи и иерархии сущностей.

Продолжаем рассуждать на тему «сущности».

Рассмотрим следующий пример: сущность «дом» объединяет такие отдельные сущности (подсущности), как «многоквартирный дом (МКД)» и «индивидуальное жилое строение (ИЖС)». Эти сущности имеют свои комбинации названий атрибутов, но не их значений. Поэтому они тоже сущности, а не конкретные объекты.

И «ИЖС» и «МКД» — это «дом». Но у них будет разная специализация функций.

Для сущности «дом» можно обозначить такую функцию как «обеспечение крыши над головой для его жильцов». Она будет общей и для «МКД» и для «ИЖС».

Только для сущности «МКД» функция будет более специализированной: «обеспечение крыши над головой для его жильцов, представляющих собой большое количество семей, как связанных, так и не связанных родственными узами и проживающих рядом на ограниченной территории».

При этом «ИЖС» будет иметь следующую специализированную функцию: «обеспечение крыши над головой для его жильцов, проживающих совместно и представляющих собой одну семью, связанную родственными узами». Как-то так.

И «ИЖС» и «МКД» унаследуют от «дома» такие названия атрибутов, как «адрес», «фундамент», «крыша», «количество этажей». Это будут общие – одинаковые названия атрибутов. По их наличию и идёт объединение (обобщение). Но при этом каждая из этих сущностей добавит свои отличительные названия атрибутов.

«ИЖС» добавит «тип автономного отопления», «площадь приусадебного участка», «наличие хозпостроек на приусадебном участке», «наличие плодовых насаждений на приусадебном участке». Этих названий атрибутов нет у «МКД».

Зато у «МКД» есть «количество квартир», «наличие лифта», «площадь придомовой территории» и другие.

Из-за разности индивидуальных названий атрибутов и из-за различий в функциональной специализации эти сущности и отличаются друг от друга (МКД от ИЖС). При этом они остаются сущностью «дом». И поэтому «дом» является абстрактной сущностью, а не процессной. В этой ситуации абстрактная сущность «дом» становится контекстной для относящихся к ней подсущностей – других сущностей: «МКД» и «ИЖС».

Процессная сущность (ПС) — это сущность, которая рождается в среде «процессы»[3], поэтому и процессная, и которая объединяет (обобщает) неограниченное количество конкретных процессных объектов (КПО), наследующих её названия атрибутов, которым для их идентификации присваиваются конкретные значения атрибутов.

Процессная сущность в отличие от абстрактной объединяет (обобщает) не другие сущности, а уже конкретные процессные объекты (КПО).

Конкретный процессный объект (КПО) — это внутри контекстной процессной сущности (которая является типом объектов) конкретный материальный или нематериальный объект, обладающий в определённый момент времени конкретными значениями всех атрибутов, унаследованных от процессной сущности, необходимых и достаточных для его идентификации.

Список названий атрибутов КПО наследует от контекстной процессной сущности, к которой он относится.

Поэтому у всех КПО, относящихся к процессной сущности, одинаковые названия её обязательных атрибутов. Объединение (обобщение) происходит по наличию общих — одинаковых названий атрибутов у КПО, унаследованных от процессной сущности, к которой они относятся. В этой ситуации процессная сущность становится контекстной для относящегося к ней конкретного процессного объекта.

Например, приведённые выше в настоящей статье в таблице «Пример названий и значений атрибутов моего смартфона» значения атрибутов смартфона описывают конкретный процессный объект (КПО) — мой смартфон. Для него контекстной процессной сущностью будет сущность «смартфон», так как он к ней относится, он наследует от неё заданный набор названий атрибутов.

Дифференциация КПО внутри процессной сущности выполняется по значениям атрибутов, а не по названию. Отсюда, КПО различаются друг от друга не дополнительными атрибутами и функциональной специализацией, а значениями (совокупностью, комбинацией значений) атрибутов, унаследованных от процессной сущности.

В частности, в «МКД» обобщаются все конкретные процессные объекты, которые уже будут описываться, идентифицироваться и дифференцироваться между собой не названиями атрибутов, а и их значениями – совокупностью (комбинацией) значений.

Например, набором значений таких атрибутов, как «этажность», «адрес», «количество квартир», «наличие лифта», «площадь придомовой территории» и т. д.

У каждого КПО, относящегося к процессной сущности «МКД», будут конкретные значения этих атрибутов, образующие уникальную их комбинацию. Эта уникальная комбинация значений атрибутов и позволит отделить один КПО от другого. А наличие у каждого такого КПО одинакового набора названий обязательных атрибутов объединит их в одну сущность «МКД». Она для них и будет контекстной.

Приведём пример в виде следующей таблицы:

Таблица: Пример взаимосвязи и иерархии сущностей

Представленная таблица наглядно показывает взаимосвязь и иерархию сущностей:

«абстрактная сущность (АС) → процессная сущность (ПС) → конкретный процессный объект (КПО)».

Кстати, на практике бывают иерархии более глубокие, например такая:

«абстрактная сущность (АС) → абстрактная сущность (АС) → процессная сущность (ПС) → конкретный процессный объект (КПО)».

То есть может быть несколько уровней вложенности сущностей.

В нашем примере, абстрактная сущность «дом» имеет свою функцию. Объединяет такие процессные сущности (в данном случае подсущности), как «МКД» и «ИЖС».

У этих процессных сущностей есть специализация по функции. У каждой своя. Есть общие единые названия атрибутов. По которым можно и «МКД» и «ИЖС» отнести к абстрактной сущности «дом».

При этом у каждой процессной сущности имеются дополнительные названия атрибутов, по набору (списку) которых можно их отличить друг от друга (МКД от ИЖС) и отделить.

Отдельная процессная сущность объединяет свой набор конкретных процессных объектов (КПО).

Внутри каждой процессной сущности всякий КПО имеет свои комбинации значений. По которым их можно отличить друг от друга и отделить. То есть названия атрибутов у них одинаковые, унаследованные от контекстной процессной сущности, а значения разные. Даже если значения некоторых атрибутов будут одинаковыми, общая их комбинация будет уникальной. Что позволит их рассортировать между собой.

Более того, когда мы формируем процессную сущность путём составления набора названий её атрибутов, мы должны формировать такой набор, чтобы в дальнейшем при присвоении конкретному процессному объекту значений этих атрибутов обязательно складывалась уникальная комбинация этих значений. Именно по этой уникальной комбинации значений и будет вестись отбор – отделение одного КПО от другого.

И ещё заметьте каждая процессная сущность имеет своё множество КПО – более одного. В свою очередь абстрактная сущность «дом» объединяет эти множества в одно большое множество под собой – опосредованно – через ПС: «МКД» и ПС: «ИЖС». И это множество неограниченное, может постоянно расширяться и дополнятся. Поэтому и «МКД», и «ИЖС», и «дом» — это сущности.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[3] — В целях настоящего блога процесс — это устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных процессных задач и действий, которые по определённой технологии воспроизводимо преобразуют входы в выходы для получения заранее определённых результатов, представляющих ценность для внешнего или внутреннего потребителя выходов процесса. В организации может функционировать несколько процессов. Одним из таких процессов, по моему мнению, является процесс «Управление Потоком Задач» — т. е. «менеджмент», описываемый в книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!». Для осуществления этого процесса нужна «Технология Управления Задачами»