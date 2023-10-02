Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает

Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки.

Что такое история человечества, как не предлинное повествование о не воплотившихся замыслах и не сбывшихся надеждах? Джонсон Сэмюэл[1]

В статье «Чем порождается задача?»[2] я говорил, что любая «задача порождается проблемой, то есть встречей с сопротивлением, препятствием, преградой, трудностью».

В свою очередь в Прологе[3] я описал проблему «управления сложностью организации», сказал, что «наступил кризис управления сложностью». Задался вопросом: как управлять сложными организациями при возрастании их сложности?

И заключил, что «пока не будет получен ответ на него, избежать возрастания хаоса, неопределённости и энтропии в мире будет невозможно»[4].

При всём при том, я чётко не сказал, почему нас так беспокоит именно эта проблема — проблема «управления сложностью организации»? Почему нам нужно обязательно её преодолеть. Чему и как она мешает и препятствует? В чём она сковывает нас? Почему она вызывает у нас недовольство (дискомфорт)? В чём проявляется её негативный (отрицательный) характер? Почему она нежелательна для нас? И почему мы хотим её преодолеть?

На самом деле ответ короток и до банальности прост.

Она мешает «сбытию мечт» каждого из нас, каждой организации, в том числе каждого государства. Тем самым она порождает такую проблему, как «несбытие мечт». Наших «мечт». Которая, в свою очередь, приводит к краху надежд и чаяний. Что делает нас глубоко несчастными, неудовлетворёнными и недовольными собой. А организации (включая государства) приводит к проигрышу в конкурентной борьбе и гибели или поглощению.

В то же время «сбытие мечт» — это успех, прогресс, развитие и удовлетворённость, самореализация и самосознание. Счастье. Кроме того, это благополучие и перспективы (заделы) на будущее. Ведь мы движемся от одного «сбытия мечт» к другому. От одного успеха к другому. Благодаря чему приобретаем уверенность в себе и в светлом будущем.

И, наоборот, если у нас происходит постоянное «несбытие мечт», то мы утрачиваем уверенность в себе и светлом будущем. Нас охватывает уныние и безнадёга. А часто мы теряем ещё и деньги, время и здоровье.

Таким образом, нас беспокоит не проблема «управления сложностью организации» сама по себе, как таковая, а проблема, являющаяся её следствием.

Проблема «несбытие мечт». Именно с изучения и признания этой проблемы надо начинать поиск задачи, выполнение которой приведёт к её преодолению, а в том числе и к преодолению проблемы «управления сложностью организации».

Соответственно сейчас встаёт вопрос: а что такое проблема «несбытие мечт»?

Ответ на него даст понимание сути проблемы, признание её в качестве таковой, предпосылки её появления. Позволит её классифицировать и даст осознание потребности в её преодолении. Помните, в статье «Понятие проблема» я говорил, что «любая проблема, независимо от её разновидности порождает определённой разновидности потребность». В результате мы сможем перейти к поиску способов удовлетворения этой потребности.

Итак, приступим к изучению, что такое «несбытие мечт», и какая потребность из неё вытекает.

Все хотят, чтобы их мечты осуществились. Кто-то из бедного хочет стать богатым, из голодного — сытым, из необразованного – образованным, кто-то идею хочет превратить в доходный бизнес, спецификацию требований в программный продукт, а кто-то художественный замысел – в шедевр изобразительного искусства.

Практически всегда мы стремимся к осуществлению нескольких мечт параллельно. Например, хотим стать из необразованного образованным и превратить спецификацию требований в программный продукт. И стараемся сделать это одновременно: учась и на досуге программируя.

В общем, все, и люди, и организации, в каждый момент времени хотят осуществить фактический переход из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже ЖЕЛАЕМОЕ состояние и/или положение в заданные сроки.

В этой фразе есть важные следующие составляющие:

действительное не желательное состояние и/или положение;

действительное желаемое состояние и/или положение;

фактический переход;

заданные сроки.

Действительное нежелательное состояние и/или положение предполагает, что мы находимся в такой ситуации, которая по каким-либо причинам нас не устраивает. Либо из-за каких-то отрицательных воздействий на нас, либо из-за нашей амбициозности, либо ещё из-за чего-то.

Действительное желаемое состояние и/или положение — это то, где мы хотим оказаться и/или что хотим получить в результате наших усилий.

Фактический переход говорит о том, что состояние и/или положение должно в реальности, в действительности поменяться с одного на другое, не оставаясь в мечтах и фантазиях.

Заданные сроки важны, так как переход нам необходим не когда-либо – на пенсии или когда мы уже умрём, а именно, тогда, когда мы хотим вкусить плоды изменения состояния и/или положения, насладиться достижениями.

В сказанном под словом «мы» я подразумеваю каждого человека или каждую организацию. При этом я исхожу из того, что организации создаём тоже мы. Для выполнения задач нужных нам, то есть людям. Что организация — это множество людей[5]. В этом случае «мы» — это объект (индивидуум или организация), нежелательное состояние и/или положение которого нас не устраивает. Ведь проблема всегда объектна[6].

Не всё сбывается, о чём мечтается

Не у каждого получается осуществить мечты

«Несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое состояние и/или положение в заданные сроки.

Руководитель практически каждой организации или органа власти сталкивается с этим и может привести свои примеры «несбытия мечт», когда им не удавалось в установленные сроки полностью или в какой-либо части перевести свою организацию (бизнес, орган власти) из одного действительного не желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое состояние и/или положение.

Многие люди могут составить свой — индивидуальный список «несбытия мечт».

Вообще, такое происходит повсеместно и регулярно с организациями, отдельными индивидуумами, государствами и их частями.

На просторах Интернета, в жизни и в книгах можно найти много статей, свидетельствующих о наличии проблемы «несбытия мечт». Вот некоторые из них:

Счетная палата назвала не достигнутые показатели «майских указов 2012 года».

10 невыполненных обещаний Путина и Медведева. Экономист Андрей Илларионов проверяет исполнение обещаний президентом и премьером.

Программа поддержки молодых семей провалилась. Счетная палата признала программу поддержки молодых семей, которым власти обещали помочь с приобретением квартиры, фактически проваленной. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?

Провал импортозамещения: виновники сидят в правительстве и Минпромторге.

Не сочтите меня за критика власти, просто наиболее открытая и публичная информация в Интернет есть только в сфере госуправления.

Но я убеждён, что внутри любой организации есть свои примеры «несбытия мечт», а у индивидуумов — свои. Если устроить массовый опрос на эту тему, то я уверен, что каждый человек сможет привести свой список несбывшихся мечт.

Я не хочу углубляться в исследование проблемы «несбытия мечт». И тратить на это время. Не желаю писать в блоге много текста, объясняющего и обосновывающего наличие такой проблемы как «несбытие мечт», подробно описывающего и разбирающего примеры «несбытия мечт». Это не цель данного блога.

Я принимаю проблему «несбытие мечт» за имеющийся факт и отправную точку, с которой необходимо начинать поиск способа преодоления такой проблемы, как проблема «управления сложностью организации».

При этом я исхожу из того, что данный блог читают люди, которые знают, что это такое, сталкивались с этим, и более того читают его именно из-за того, что весьма озабочены поиском решения данной проблемы.

То есть, я рассчитываю, что представители целевой аудитории[7] блога уже диагностировали проблему «несбытия мечт» и хотят извлечь из блога знания о том, как её преодолевать.

Но если это не так, то тогда «Яндекс вам в помощь», там всё найдёте. Или поживите чуть-чуть подольше, и вы на собственной шкуре прочувствуете «несбытие мечт».

Проблема «несбытие мечт» – это самовоспроизводящаяся проблема – СВП. То есть она в той или иной степени автоматически, сама по себе появится вновь (самовоспроизведётся, автогенерируется), если мы ослабим работу системы, созданной ранее для устранения этой проблемы, или она ослабнет сама из-за того, что мы не приведём эту систему в соответствие с изменившимися условиями, наружными по отношению к ней[8].

Проблема «несбытие мечт» — это СВП, потому что:

в ней наличествует множественность объектов, которых она затрагивает. «Мечт» может быть много. Они могут появляться одна за другой. Параллельно может быть несколько «мечт». Часть из них может быть большими, а часть — маленькими.

Она требует не только создания (правки) какого-то объекта, но и настройки его на необходимый режим (уровень) работы. В нашем случае объект — это организация. Надо так настроить её работу, чтобы все появляющиеся у неё мечты (или хотя бы большинство) сбывались.

Она порождает нежелательность состояния объекта. То есть, у нашей организации нет каких-то критически нужных для «сбытия мечт» качественных свойств, характеризующих её состояние. Отсутствие их приводит организацию к «несбытию мечт».

Она относится к недостаткам по количеству и характеризуется следующим количественным состоянием: воспроизводимо/не воспроизводимо в пределах поля допуска и естественных границ. Сие означает, что проблема будет считаться преодолённой, если все мечты организации начнут сбываться воспроизводимо. Что должно подтверждаться соответствующей статистикой.

При ней отсутствует понимание, на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы её преодолеть. Без дополнительного анализа и поиска, мы не можем определить какой конкретно элемент системы (один или несколько), какой системы нужно поправить, чтобы «несбытие мечт» исчезло. Пока мы не знаем, на что воздействовать. Из-за этого нужно искать причины появления проблемы «несбытие мечт». Для чего надо её декомпозировать в виде Дерева текущей реальности (ДТР).

Она не позволяет немедленно определить, каким должно быть воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет. Так как мы не знаем, на что воздействовать, чтобы преодолеть «несбытие мечт», то мы и не можем определить, какое нежелательное состояние этого неизвестного конкретного элемента системы нас не устраивает. Какое желательное состояние ему надо придать. А, следовательно, каким должно стать такое воздействие. В чём оно должно заключаться. Какие есть варианты. И что потребуется для каждого из них. Насколько сложными и трудоёмкими будут такие варианты воздействия.

Она не указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно. Так как выбранный вариант воздействия на известный конкретный элемент системы – объект – это задача. То, не зная вариантов воздействия, мы не можем выбрать один из них, а, следовательно, у нас нет однозначного указания на задачу. Мы не знаем, что нужно сделать, чтобы преодолеть проблему.

Отсюда, у нас есть лишь потребность в преодолении этой проблемы. И эта потребность является длящейся, а, соответственно, спросом, так как порождается самовоспроизводящейся проблемой. То есть у нас в организации имеется спрос на обеспечение «сбытия мечт» (кратко – спрос на «сбытие мечт»).

Спрос на «сбытие мечт» организации обусловлен желанием тех, кто её создал и тех, кто позволил её создать, чтобы она выполняла свои миссии, принося пользу обществу, чтобы при этом обеспечивалось её выживание и конкурентоспособность.

Сделаем вывод

Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки. «Несбытие мечт» происходит повсеместно и регулярно с организациями, отдельными индивидуумами, государствами и их частями. Проблема «несбытие мечт» — это самовоспроизводящаяся проблема – СВП. Поэтому нужно искать причины появления проблемы «несбытие мечт». Для чего надо её декомпозировать в виде Дерева текущей реальности (ДТР). Отсюда, у нас есть лишь потребность в преодолении этой проблемы – спрос. Спрос на обеспечение «сбытия мечт».

Далее я предлагаю, перейти к поиску причин «несбытия мечт». Ведь именно о борьбе с ними настоящий блог.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Сэмюэл Джонсон (7 [18].09.1709 — 13.12.1784) — английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, чьё имя, по оценке «Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века.

[2] Читай статью в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»»

[3] Смотри выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[4] О том, почему я так считаю, написано ниже в статье «Без теории нам смерть, смерть…» в разделе 9. «Диспут по менеджменту — по управлению потоком задач».

[5] Читай об этом в статье «Организация — это…» выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[6] Читай об этом выше в статье «Понятие «проблема»» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — “ЗАДАЧА”»

[7] Смотри статью «Целевая аудитория блога» выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[8] Читай об СВП выше в статье «Понятие «проблема»» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»».