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Менеджмент

Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает

Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки.
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Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает

Что такое история человечества, как не предлинное повествование о не воплотившихся замыслах и не сбывшихся надеждах?

Джонсон Сэмюэл[1]

В статье «Чем порождается задача?»[2] я говорил, что любая «задача порождается проблемой, то есть встречей с сопротивлением, препятствием, преградой, трудностью».

В свою очередь в Прологе[3] я описал проблему «управления сложностью организации», сказал, что «наступил кризис управления сложностью». Задался вопросом: как управлять сложными организациями при возрастании их сложности?

И заключил, что «пока не будет получен ответ на него, избежать возрастания хаоса, неопределённости и энтропии в мире будет невозможно»[4].

При всём при том, я чётко не сказал, почему нас так беспокоит именно эта проблема — проблема «управления сложностью организации»? Почему нам нужно обязательно её преодолеть. Чему и как она мешает и препятствует? В чём она сковывает нас? Почему она вызывает у нас недовольство (дискомфорт)? В чём проявляется её негативный (отрицательный) характер? Почему она нежелательна для нас? И почему мы хотим её преодолеть?

На самом деле ответ короток и до банальности прост.

Она мешает «сбытию мечт» каждого из нас, каждой организации, в том числе каждого государства. Тем самым она порождает такую проблему, как «несбытие мечт». Наших «мечт». Которая, в свою очередь, приводит к краху надежд и чаяний. Что делает нас глубоко несчастными, неудовлетворёнными и недовольными собой. А организации (включая государства) приводит к проигрышу в конкурентной борьбе и гибели или поглощению.

В то же время «сбытие мечт» — это успех, прогресс, развитие и удовлетворённость, самореализация и самосознание. Счастье. Кроме того, это благополучие и перспективы (заделы) на будущее. Ведь мы движемся от одного «сбытия мечт» к другому. От одного успеха к другому. Благодаря чему приобретаем уверенность в себе и в светлом будущем.

И, наоборот, если у нас происходит постоянное «несбытие мечт», то мы утрачиваем уверенность в себе и светлом будущем. Нас охватывает уныние и безнадёга. А часто мы теряем ещё и деньги, время и здоровье.

Таким образом, нас беспокоит не проблема «управления сложностью организации» сама по себе, как таковая, а проблема, являющаяся её следствием.

Проблема «несбытие мечт». Именно с изучения и признания этой проблемы надо начинать поиск задачи, выполнение которой приведёт к её преодолению, а в том числе и к преодолению проблемы «управления сложностью организации».

Соответственно сейчас встаёт вопрос: а что такое проблема «несбытие мечт»?

Ответ на него даст понимание сути проблемы, признание её в качестве таковой, предпосылки её появления. Позволит её классифицировать и даст осознание потребности в её преодолении. Помните, в статье «Понятие проблема» я говорил, что «любая проблема, независимо от её разновидности порождает определённой разновидности потребность». В результате мы сможем перейти к поиску способов удовлетворения этой потребности.

Итак, приступим к изучению, что такое «несбытие мечт», и какая потребность из неё вытекает.

Все хотят, чтобы их мечты осуществились. Кто-то из бедного хочет стать богатым, из голодного — сытым, из необразованного – образованным, кто-то идею хочет превратить в доходный бизнес, спецификацию требований в программный продукт, а кто-то художественный замысел – в шедевр изобразительного искусства.

Практически всегда мы стремимся к осуществлению нескольких мечт параллельно. Например, хотим стать из необразованного образованным и превратить спецификацию требований в программный продукт. И стараемся сделать это одновременно: учась и на досуге программируя.

В общем, все, и люди, и организации, в каждый момент времени хотят осуществить фактический переход из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже ЖЕЛАЕМОЕ состояние и/или положение в заданные сроки.

В этой фразе есть важные следующие составляющие:

  • действительное не желательное состояние и/или положение;

  • действительное желаемое состояние и/или положение;

  • фактический переход;

  • заданные сроки.

Действительное нежелательное состояние и/или положение предполагает, что мы находимся в такой ситуации, которая по каким-либо причинам нас не устраивает. Либо из-за каких-то отрицательных воздействий на нас, либо из-за нашей амбициозности, либо ещё из-за чего-то.

Действительное желаемое состояние и/или положение — это то, где мы хотим оказаться и/или что хотим получить в результате наших усилий.

Фактический переход говорит о том, что состояние и/или положение должно в реальности, в действительности поменяться с одного на другое, не оставаясь в мечтах и фантазиях.

Заданные сроки важны, так как переход нам необходим не когда-либо – на пенсии или когда мы уже умрём, а именно, тогда, когда мы хотим вкусить плоды изменения состояния и/или положения, насладиться достижениями.

В сказанном под словом «мы» я подразумеваю каждого человека или каждую организацию. При этом я исхожу из того, что организации создаём тоже мы. Для выполнения задач нужных нам, то есть людям. Что организация — это множество людей[5]. В этом случае «мы» — это объект (индивидуум или организация), нежелательное состояние и/или положение которого нас не устраивает. Ведь проблема всегда объектна[6].

Не всё сбывается, о чём мечтается

Не у каждого получается осуществить мечты

«Несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое состояние и/или положение в заданные сроки.

Руководитель практически каждой организации или органа власти сталкивается с этим и может привести свои примеры «несбытия мечт», когда им не удавалось в установленные сроки полностью или в какой-либо части перевести свою организацию (бизнес, орган власти) из одного действительного не желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое состояние и/или положение.

Многие люди могут составить свой — индивидуальный список «несбытия мечт».

Вообще, такое происходит повсеместно и регулярно с организациями, отдельными индивидуумами, государствами и их частями.

На просторах Интернета, в жизни и в книгах можно найти много статей, свидетельствующих о наличии проблемы «несбытия мечт». Вот некоторые из них:

  • Счетная палата назвала не достигнутые показатели «майских указов 2012 года».

  • 10 невыполненных обещаний Путина и Медведева. Экономист Андрей Илларионов проверяет исполнение обещаний президентом и премьером.

  • Программа поддержки молодых семей провалилась. Счетная палата признала программу поддержки молодых семей, которым власти обещали помочь с приобретением квартиры, фактически проваленной. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

  • Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?

  • Провал импортозамещения: виновники сидят в правительстве и Минпромторге.

Не сочтите меня за критика власти, просто наиболее открытая и публичная информация в Интернет есть только в сфере госуправления.

Но я убеждён, что внутри любой организации есть свои примеры «несбытия мечт», а у индивидуумов — свои. Если устроить массовый опрос на эту тему, то я уверен, что каждый человек сможет привести свой список несбывшихся мечт.

Я не хочу углубляться в исследование проблемы «несбытия мечт». И тратить на это время. Не желаю писать в блоге много текста, объясняющего и обосновывающего наличие такой проблемы как «несбытие мечт», подробно описывающего и разбирающего примеры «несбытия мечт». Это не цель данного блога.

Я принимаю проблему «несбытие мечт» за имеющийся факт и отправную точку, с которой необходимо начинать поиск способа преодоления такой проблемы, как проблема «управления сложностью организации».

При этом я исхожу из того, что данный блог читают люди, которые знают, что это такое, сталкивались с этим, и более того читают его именно из-за того, что весьма озабочены поиском решения данной проблемы.

То есть, я рассчитываю, что представители целевой аудитории[7] блога уже диагностировали проблему «несбытия мечт» и хотят извлечь из блога знания о том, как её преодолевать.

Но если это не так, то тогда «Яндекс вам в помощь», там всё найдёте. Или поживите чуть-чуть подольше, и вы на собственной шкуре прочувствуете «несбытие мечт».

Проблема «несбытие мечт» – это самовоспроизводящаяся проблема – СВП. То есть она в той или иной степени автоматически, сама по себе появится вновь (самовоспроизведётся, автогенерируется), если мы ослабим работу системы, созданной ранее для устранения этой проблемы, или она ослабнет сама из-за того, что мы не приведём эту систему в соответствие с изменившимися условиями, наружными по отношению к ней[8].

Проблема «несбытие мечт» — это СВП, потому что:

  • в ней наличествует множественность объектов, которых она затрагивает. «Мечт» может быть много. Они могут появляться одна за другой. Параллельно может быть несколько «мечт». Часть из них может быть большими, а часть — маленькими.

  • Она требует не только создания (правки) какого-то объекта, но и настройки его на необходимый режим (уровень) работы. В нашем случае объект — это организация. Надо так настроить её работу, чтобы все появляющиеся у неё мечты (или хотя бы большинство) сбывались.

  • Она порождает нежелательность состояния объекта. То есть, у нашей организации нет каких-то критически нужных для «сбытия мечт» качественных свойств, характеризующих её состояние. Отсутствие их приводит организацию к «несбытию мечт».

  • Она относится к недостаткам по количеству и характеризуется следующим количественным состоянием: воспроизводимо/не воспроизводимо в пределах поля допуска и естественных границ. Сие означает, что проблема будет считаться преодолённой, если все мечты организации начнут сбываться воспроизводимо. Что должно подтверждаться соответствующей статистикой.

  • При ней отсутствует понимание, на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы её преодолеть. Без дополнительного анализа и поиска, мы не можем определить какой конкретно элемент системы (один или несколько), какой системы нужно поправить, чтобы «несбытие мечт» исчезло. Пока мы не знаем, на что воздействовать. Из-за этого нужно искать причины появления проблемы «несбытие мечт». Для чего надо её декомпозировать в виде Дерева текущей реальности (ДТР).

  • Она не позволяет немедленно определить, каким должно быть воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет. Так как мы не знаем, на что воздействовать, чтобы преодолеть «несбытие мечт», то мы и не можем определить, какое нежелательное состояние этого неизвестного конкретного элемента системы нас не устраивает. Какое желательное состояние ему надо придать. А, следовательно, каким должно стать такое воздействие. В чём оно должно заключаться. Какие есть варианты. И что потребуется для каждого из них. Насколько сложными и трудоёмкими будут такие варианты воздействия.

  • Она не указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно. Так как выбранный вариант воздействия на известный конкретный элемент системы – объект – это задача. То, не зная вариантов воздействия, мы не можем выбрать один из них, а, следовательно, у нас нет однозначного указания на задачу. Мы не знаем, что нужно сделать, чтобы преодолеть проблему.

Отсюда, у нас есть лишь потребность в преодолении этой проблемы. И эта потребность является длящейся, а, соответственно, спросом, так как порождается самовоспроизводящейся проблемой. То есть у нас в организации имеется спрос на обеспечение «сбытия мечт» (кратко – спрос на «сбытие мечт»).

Спрос на «сбытие мечт» организации обусловлен желанием тех, кто её создал и тех, кто позволил её создать, чтобы она выполняла свои миссии, принося пользу обществу, чтобы при этом обеспечивалось её выживание и конкурентоспособность.

Сделаем вывод

Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки. «Несбытие мечт» происходит повсеместно и регулярно с организациями, отдельными индивидуумами, государствами и их частями. Проблема «несбытие мечт» — это самовоспроизводящаяся проблема – СВП. Поэтому нужно искать причины появления проблемы «несбытие мечт». Для чего надо её декомпозировать в виде Дерева текущей реальности (ДТР). Отсюда, у нас есть лишь потребность в преодолении этой проблемы – спрос. Спрос на обеспечение «сбытия мечт».

Далее я предлагаю, перейти к поиску причин «несбытия мечт». Ведь именно о борьбе с ними настоящий блог.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Сэмюэл Джонсон (7 [18].09.1709 — 13.12.1784) — английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, чьё имя, по оценке «Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века.

[2] Читай статью в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»»

[3] Смотри выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[4] О том, почему я так считаю, написано ниже в статье «Без теории нам смерть, смерть…» в разделе 9. «Диспут по менеджменту — по управлению потоком задач».

[5] Читай об этом в статье «Организация — это…» выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[6] Читай об этом выше в статье «Понятие «проблема»» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — “ЗАДАЧА”»

[7] Смотри статью «Целевая аудитория блога» выше в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[8] Читай об СВП выше в статье «Понятие «проблема»» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»».

motaev

motaev

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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