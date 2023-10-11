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Менеджмент

Труд — это выполнение задач. Разберем понятие

Сейчас, прежде чем двигаться дальше, давайте проясним вопрос: что ж такое труд сам по себе? Что значит это слово с моей точки зрения — через призму задач? Это позволит нам понять, производительность чего мы хотим повышать. Почему речь идёт о производительности именно «труда»? И причём здесь задачи? Как труд взаимосвязан с задачами?
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Труд — это выполнение задач. Разберем понятие

Обезьяна выбилась в люди своим трудом

Данил Рудый[1]

В предыдущей статье я разобрал общий показатель «производительность труда».

В Интернет можно найти в той или иной интерпретации общее, наиболее популярное определение, где труд — это:

  1. целесообразная,

  2. деятельность,

  3. человека.

На мой взгляд, это весьма непонятное определение, так как из него не ясно, что такое «целесообразная», что такое «деятельность».

А в сегодняшний век цифровизации и роботизации не понятно, всю ли деятельность выполняет человек? Или надо ещё рассматривать машинный труд, труд роботов и т. д.

Целесообразность означает соответствие каким-либо целям.

Деятельность — это процесс активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели.

Зная это, постараемся разобраться и сформулировать, что такое труд уже в терминах управления потоком задач. Ведь блог об этом.

В статье «Что такое задача?»[2] я указывал, что в задачу в качестве её обязательного атрибута уже запакован (инкапсулирован) целевой результат (цель). Получается, что целесообразность уже заложена в само понятие «задача».

Также задача является воздействием на объект. А это, в свою очередь, означает, что совокупность выполняемых задач – это целенаправленное воздействие на объект, т. е.— это деятельность.

При этом ответственные выполнители задач — это субъекты, которые, выполняя задачи, воздействуют на объекты. В ходе чего происходит активное взаимодействие субъекта с объектом. В результате выполнение задач завершается достижением их целевых результатов — целей.

Из этого всего вытекает, что выполнение задач — это целесообразная деятельность, т. е. труд.

Таким образом, всё просто, труд — это выполнение задач.

Отсюда, нет задач — нет труда. И, наоборот, нет фактических целевых результатов задач, если нет труда.

Человек трудится лишь тогда, когда выполняет задачи. Человек добивается результатов трудом, имея задачи. Мы, прежде чем начинать трудится, мысленно формулируем задачи, определяем, что мы должны сделать.

В статье «Что такое задача?» я также писал, что «задача — это мысленный образ выбранного для достижения целевого результата, НЕ атомарного варианта воздействия человека (или нескольких людей) и/или какой-либо технической системы (или нескольких систем) на известный объект...». Под этим я подразумевал, что задачу может выполнять какая-то система: техническая и/или автоматизированная. Например, робот, машина, программа и др. То есть выполнение задачи может быть делегировано не только человеку, но и технической системе.

Отсюда, труд робота, машинный труд, автоматизированный труд — это задачи, выполняемые роботами, машинами и/или программами. Что означает, что их тоже надо брать в расчёт производительности труда.

Таким образом, более точно будет сказать, что труд — это выполнение задач человеком и/или техническими системами. Хотя человек и техническая система, также уже запакованы в термин «задача»[3]. Поэтому будем кратки, труд — это выполнение задач.

Подытожим.

Наиболее популярное определение труд: «это целесообразная деятельность человека». В нашем случае целесообразность уже заложена в само понятие «задача» в виде её обязательного атрибута «целевой результат (цель) задачи». Задача является воздействием на объект. Поэтому совокупность выполняемых задач – это целенаправленное воздействие на объект, т. е.— это деятельность. Получается, что выполнение задач – это целесообразная деятельность, т. е. труд. Отсюда, труд — это выполнение задач. Учитывая, что задачи выполняют и технические системы, то в понятие труд включён и труд роботов, машинный труд и автоматизированный труд.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Данил Рудый (1926 –1983) — украинский афорист, литератор

[2] Смотри статью выше в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – “ЗАДАЧА”»

[3] Смотри статью «Что такое задача?» выше в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – “ЗАДАЧА”»

motaev

motaev

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Комментарии

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